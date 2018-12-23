世界球会杯‧4比1轻取阿尔阿因‧皇马创纪录三连冠 卫冕冠军皇家马德里22日在阿联酋首都阿布扎比以4比1战胜东道主球队阿尔阿因，继2016和2017年之后连续第三次夺得世界球会杯冠军，创造该项赛事的新纪录。

（图：法新社）

（阿布扎比23日讯）欧冠冠军、世界球会杯卫冕冠军皇家马德里22日在阿联酋首都阿布扎比以4比1战胜东道主球队阿尔阿因，继2016和2017年之后连续第三次夺得世界球会杯冠军，创造该项赛事的新纪录。

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整场比赛，皇马无论场面还是数据都占据绝对优势。上半场第12分钟，阿尔阿因先于皇马获得必进球机会，埃及中场艾沙哈特右路带球内切入禁区，趟过拉莫斯和库尔图瓦后反向推射，却打在补防的拉莫斯腿上弹出底线。1分钟后，皇马还以颜色，宾兹玛在禁区内接到右侧传球，停球回做到禁区前，“金球先生”莫德里奇左脚兜射球门远角得分，皇马1比0领先结束上半场。

易边再战，皇马攻势不减。下半场第15分钟，皇马开出角球，阿尔阿因后卫头球解围出禁区，略伦特禁区弧顶处迎球爆射破门扩大比分。第33分钟，莫德里奇开出右侧角球，拉莫斯高高跃起甩头破门，皇马3比0领先。第41分钟，阿尔阿因扳回一球。卡伊奥主罚前场右侧任意球开入禁区，日本后卫盐谷司前点甩头攻门洞穿库尔图瓦把守的球门因。补时阶段，阿尔阿因球员纳迪尔解围时不慎自摆乌龙，皇马最终以4比1战胜阿尔阿因夺得冠军。

皇马夺冠也创造了世界球会杯的新纪录，以四次问鼎成为夺冠次数最多的球队，超过三次夺冠的巴塞，同时也是唯一一支获得世界球会杯“三连冠”的球队。

在决赛之前举行的三四名决赛中，南美解放者杯冠军河床以4比0击败亚冠冠军鹿岛鹿角获得第三名。（新华社）