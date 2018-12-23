【节选好物】赵少杰‧携手共创二手人生 几乎每一个第一次踏入我工作室的人，第一句话总会说：“好多东西哦！”第二句就是“好多老东西哦！”甚至有人会说“你收集古董吗？”其实我还没有收集古董的本事，这些物品充其量只不过是老东西，最适合的说法是，它们都是被他人使用过，或是被转售的二手东西。我所购买的二手物品包括衣物、鞋子、包包、锅碗瓢盆、家具、摆设品、交通工具……几乎生活上所有的东西都是二手的（贴身物品除外）。

几乎每一个第一次踏入我工作室的人，第一句话总会说：“好多东西哦！”第二句就是“好多老东西哦！”甚至有人会说“你收集古董吗？”其实我还没有收集古董的本事，这些物品充其量只不过是老东西，最适合的说法是，它们都是被他人使用过，或是被转售的二手东西。我所购买的二手物品包括衣物、鞋子、包包、锅碗瓢盆、家具、摆设品、交通工具……几乎生活上所有的东西都是二手的（贴身物品除外）。

广告

首先让我们厘清3个旧东西的分类名词：1）古董（Antique）2）古著（Vintage）3）二手（Second-hand）。

我们一般普通人不太会买古董，除了价格昂贵之外，个人也没有鉴别古董价值与真伪的能力，加上古董是用来珍藏而非使用，不符我每日需求，因此不在我的购物名单里。

那甚么是古著？它源于英国，后来渐渐流行在欧洲、日本、香港等地，如今它变成一种文化和衣著态度。一件服饰至少需拥有10年以上的历史才可以称之为古著，其中它必须拥有不可复制的价值，并能代表某个时期的特定因素，其中包括皮包、鞋子、帽子、皮带……甚至是Rolex手表，这些都是经过岁月的洗礼而渐渐形成温润的色彩，皮革从崭新的表面变成蜜蜡色般的光泽，能够完整地保留下来而品质依然完好的古著，通常都价值不菲。（只能拥有少量的单品）因此最符合我个人的经济需求的就是二手物品。二手主要分两种，一种是使用过的，另一种则是没有用过的。它们怎么从一手变二手呢？主要是有些人买回来后觉得尺寸不合适或是风格不符，或者其他原因搁置了，有些则是他人送礼的物品（连盒子都会保留下来），它们最终流落到许多“中古店”，等候它们的第二次生命。

我最早购买二手衣的经验是从大学时期开始，当时在意大利念书没甚么零用钱，大部份的冬季衣物就只能在佛罗伦斯SanLorenzo跳蚤市场收罗，凭著一股“青春不怕穿旧衣”的精神，大胆地买了许多品质很好的经典服饰，如机车皮衣、麂皮混搭毛衣、美国水手军官外套等等，就这样当作是每日的穿著搭配，不亦乐乎。后来回来马来西亚，保留习惯地在日本进口的中古衣店里，寻找过季的T恤和格子衬衫，但是当时却被身边的人说那都是死人穿过的衣服，因为店里总是有一股莫名的酸味。

内敛沉淀的二手物

广告

渐渐地生活稳定下来，每日所使用的物品也越来越多，在购买新东西前，我总习惯先到二手店看看，检查店内是否存有状态良好的二手物来取代新物，因为这些积累在架子上的旧东西，它们都等待著服务下一个主人，让它们被使用的生命延长。就这样，工作室里积累的物品越来越多，越来越像是二手店的展示仓库，然而这也比较接近我理想的生活样貌。

友人转贴了一篇“在芬兰二手购物才是生活品味”的网文给我看，其中内容谈及“不少芬兰人都意识到资源再用的重要性，它们不但有此自觉，更认同是一种对抗商品化社会的新潮流和生活品味。当地一些二手店和循环物资站渐为普及，它们甚至成为优先考虑的购物店舖。”（这完全与我的想法吻合啊！）再推荐这位被誉为“全日本最懂得生活的男人”作家松浦弥太郎（注1），他在《日日100》中这样写到“任何东西都有坏的一天，我会选择修缮后继续使用。丰富而专注的人生就此展开。”“对自己身边的东西，都要当作是自己重要的朋友，认真对待。”

有人说潮流太喧嚣，而古著很安静，这些旧东西、二手物品总是安静地等待他人将它带回家，我们无法停止所有东西都会老去、过去，然而它们的价值在于有没有被赏识，有没有被珍惜和使用，当功能还完好，样貌虽然有了岁月的痕迹，但是它们呈现的是一种内敛沉淀和反思。（人也一样吧。）

不如我们一起携手共创二手人生吧！

广告

注1：

松浦弥太郎（Matsuura Yataro）作家、出版人、书店经营者。生活美学先行者，特立独行的思想家，被誉为“全日本最懂得生活的男人”。著有《最糟也最棒的书店》《不能不去爱的两件事》《松浦弥太郎的100个基本》《自在旅行》“生活中的巧思与发现笔记”三部曲等多部作品，以独特的个人经历和生活哲学影响了数百万年轻人。