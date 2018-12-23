女儿出生6天没抱过！王祖蓝首揭当爸心声：希望女大十八变 38岁港星王祖蓝与34岁老婆李亚男昨日冬至报喜讯，宣布他们的爱情结晶品出世。王祖蓝在社交平台上载与李亚男及女儿Gabrielle一家三口手牵手的温馨照，宣布女儿已出世。刚荣升父母的他们难掩喜悦，留言形容女儿是最好的圣诞礼物，网民纷纷留言送上祝福。

（图：脸书）

（香港23日讯）38岁港星王祖蓝与34岁老婆李亚男昨日冬至报喜讯，宣布他们的爱情结晶品出世。王祖蓝在社交平台上载与李亚男及女儿Gabrielle一家三口手牵手的温馨照，宣布女儿已出世。刚荣升父母的他们难掩喜悦，留言形容女儿是最好的圣诞礼物，网民纷纷留言送上祝福。

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王祖蓝透露女儿于上周一（17号）出世，母女已返家休息。新手爸爸则继续工作，昨日与钟舒漫合演舞台剧《唯独祢是王II》，拍照时扮手抱爱女pose，非常搞笑！他讲述老婆生产过程：“因为要迁就我舞台剧排练和演出，所以在演出前入院开刀，算是择日子，由爸爸的舞台剧决定阿女以后生日，好难忘！我有陪入产房，太太半身麻醉，听着医生播歌《每天爱你多一些》，好得意，像跟平时她做水晶甲没分别。过程10多分钟，我只象征式剪脐带一下，因开刀其实医生已剪了。”Gabrielle出世重7磅1安士，祖蓝形容女儿胖嘟嘟，大赞又白又美，双眼像妈妈，且手长脚长，希望将来是高妹，最头痛的是，鼻和嘴巴则像他，让他少许担心，会祈祷希望女儿将来女大十八变。

王祖蓝昨日演出舞台剧接受传媒访问，拍照时扮手抱爱女，贯彻搞笑本色。（图：香港明报）

女儿英文名解作天使

首次为人父，王祖蓝昨日才第一次敢抱起女儿，因担心自己一抱女儿，自己便会哭，怕伤声影响舞台剧演出，所以昨日第一次抱也眼湿湿，忍住不哭，约定完成演出后会好好地大哭一场。女儿英文名解作天使，是太太所选，中文名则未有决定。他说：“女儿在妈妈肚内听见我的电影和音乐剧歌曲就会跳，所以会改与音乐有关的名字。”

完成演出，一家人打算在平安夜庆祝。为答谢太太，王祖蓝待亚男坐月后，夫妇一齐飞往日本旅行，届时可让忍口一年不吃鱼生的她大吃一顿。他们庆幸有长辈、工人姐姐和陪月帮手照顾女儿，故可以二人世界拍拖旅行，不太担心舍不得。

由于李亚男剖腹产女，伤口仍痛要服止痛药，亦有喂哺母乳。王祖蓝再隔空赞爱妻：“她好开心，见她看着BB女的开心样，真是好妈妈，我没有娶错老婆！”自嘲年纪大的他，准备太太休息半年后再接再厉，希望再努力追小朋友，能否成功追儿子则听天由命。（香港明报）