达因：人民不想再听国债‧希盟应兑诺降生活费 财政部前部长敦达因促请希盟政府停止不断重提国家债务，并开始专注于兑现竞选宣言，协助降低人民生活费。

（吉隆坡22日讯）财政部前部长敦达因促请希盟政府停止不断重提国家债务，并开始专注于兑现竞选宣言，协助降低人民生活费。

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他提醒，如果不履行对人民的承诺，希盟可能在下届大选中被人民唾弃。

“（人民）不想再听到国债，这已是陈腔滥调，尽管仍需要纠正，但这是关于管理的课题。”

国债属政府管理课题

据《当今大马》报道，达因今日在乌雪出席“与联邦土地发展局（FELDA）垦殖民茶会”后，受媒体询问时表示，若民众每天听到政府面对行政上的问题，将会感到厌倦。

他说，如果政府指有债务要解决，那是政府的问题，必须去解决它。人民只关心他们的生活费降低和收入增加，而这是政府的责任。

达因强调，现在是希盟兑现竞选宣言的时候了，而且竞选宣言能够实现，但政府必须专注履行它。

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较早前，他在活动上也呼吁希盟政府，必须承担照顾人民福利的责任。

他说，若政府没有照顾人民福利，其他人（反对党）将借题发挥。

“若政府不守诺，人民可能会（更换）政府；人民有权更换政府。”