赛沙迪与拉玛沙米争执升级‧安华林吉祥“灭火” 安华呼吁包括公正党在内的希盟领袖保持冷静，并且立即停止目前在希盟之间或各成员党内的公开争论。

公正党主席拿督斯里安华（左）及行动党元老林吉祥。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也22日讯）随着青年及体育部长赛沙迪与槟城第二首长拉玛沙米针对首相署部长瓦达姆迪应否被撤换的争论升级，公正党主席拿督斯里安华及行动党元老林吉祥双双出来“灭火”，以平息风波。

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安华呼吁包括公正党在内的希盟领袖保持冷静，并且立即停止目前在希盟之间或各成员党内的公开争论。

安华吁希盟领袖保持冷静

他今晚发文告说：“我观察到最近包括公正党在内的一些希盟领袖的声明，我认为这些希盟领袖需要冷静下来，避免再发表负面言论。”

他强调，希盟的领袖们需要立即停止在希盟之间或各成员党内的公开争论，并通过各成员党的渠道来加强对希盟的共识。

“人民随时都在关注着我们，且我们只有有限的空间和机会，证明希盟是真正有能力改变这个国家和人民的命运。”

林吉祥：希盟领袖应停互攻讦林吉祥则呼吁所有希盟领袖，立刻停止在未经过各自政党内部讨论以及获得“绿灯”之下，就对其他成员党领袖进行任何明显的批评和攻击的行为。

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他今天在香港出席中国政府为他和行动党代表举办的冬至节庆招待会上表示，虽然没有人希望限制言论自由与表达意见的权利，但确保希盟的凝聚力、团结和共同目标不受肆无忌惮的言论所破坏，也同样很重要。

“因此我呼吁所有批评和攻击其他盟党领袖的希盟领袖，停止这么做，并同意遵从一套‘标准作业程序’，即批评其他领袖前需与自家政党讨论和取得同意。”

他说，如果这样的标准作业方式不能令人满意，希盟主席理事会就应该介入，以寻求一个更令人满意的机制，让希盟领袖去表达他们对其他希盟成员党领袖言论和表现的担忧和不满，以便希盟建立新马来西亚的目标不会受到妥协。

林吉祥也表示，他完全赞同土著团结党最高理事莱益胡先警告希盟若继续内讧将可能带来“灾难性”后果的看法。

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土团理事：内讧将有灾难性后果

莱益胡先今天在推特发表一系列推文警告，若希盟继续内讧，可能带来“灾难性”的后果。

他呼吁希盟盟友放下自我，专注服务人民。

他说：“希盟成员党之间目前持续中的争吵和‘友军炮火’（friendlyfire），后果可能是灾难性的。

“当然，我们可以有不同意见，我们应该庆幸，然而，互相责难及开炮的行为十分幼稚。”

莱益胡先表示，希盟领袖应该展现公共议论的强项，针对问题讨论，而不是为个人斗嘴。

他呼吁希盟领袖展现实力和活力，关注人民面对的真正问题，而不是为了自己而博宣传。