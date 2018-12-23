安焕然‧马华火箭互咬，是无败
安焕然‧马华火箭互咬，是无败
就像509前的边缘评论，我始终认为敦马对这个国家功大于过，但也坚持原则的判断：马哈迪主义没有离开。他加入希盟，他的思维、他的认知、他的权谋，没有变过，到现在重新执政，也没有变。这是我的认定。
选前选后，都一样。试想想，一个93岁的老人，你要他变什么？你家里若也有个八九十岁的老人，大概就会明白的。
不过，509变天前后，政权的转换，敦马和马来统治者的交手，其强势态度，的确发挥了关键作用。老实说，当时若不是敦马，想来政权没有那么容易平和移交。这是他的功劳。我佩服他这一点。
但这次的变天，与其说是因为敦马而拉了很多马来票，不如说他“拿”了更多二十年下来烈火莫熄的“各族群”的票。大局开到这里，我一点也不意外（这在509前我也暗示了）。只是你说敦马掌握马来票，靠敦马能拉住很多马来票，那是错误的。事实上，敦马只是拉了一小部分巫统的马来票，而更多巫统的马来票已跑去伊斯兰党。在东海岸，敦马不但不能代表马来人，甚至还是“倒票”的元素。 509大选，土团和公正党在东海岸的失利，是很明显的印证。
而从近来几次的补选来看，变天后的这半年多来，希盟政府和敦马虽然很努力以“走回老路”的方式尝试争取其他70%马来人的支持，但很明显都是失败的，希盟的马来票其实仍然不到30%。
争取马来票受挫的原因有很多，其中一个主要原因是希盟政府“不务正业”及一时间不懂要如何治理国家。然而，或许敦马早有盘算。拉拢巫统议员跳槽，成了更“方便”增强马来票的手段。而且也的确有其成效。
但也诚如公正党努鲁所斥责的：收留青蛙，是侮辱党员，背叛选民。火箭蓝卡巴星更是直斥，接受巫统议员跳槽，违反希盟承诺，对想真正改革的人民是一种背叛。若接受巫统议员跳槽，势必会影响希盟的改革议程。
然而，现实是：一个一个跳，土团接受了，敦马更厉害，说那也是林吉祥同意的。三两下子，把一个原本充满干劲，完全可以“行动”的政党的诚信，被严正叩问了。
我想说，在这节骨眼上，最大失策的是火箭的智囊引导错误。过度相信敦马能挽回和争取更多的马来人支持，从而放弃了太多太多改革的时机和决心。不只敦马，其实也包括“人民”都看出火箭议员和那几个当官的在怕什么。然而改革契机错失的愈多，火箭的基盘就愈松弛。如今整个网络论坛已非他们能主导和把握。 509前和509后，已有落差。再不自觉，就保重吧！
然而，在509被火箭彻底打败的马华公会，作为“华基政党”的在野党的表现，也让人摇头。
到现在还咬着火箭喊话。
你向火箭喊话，叫火箭退出希盟，你怎么不果敢先退出国阵呢？莫名其妙。马华公会挑战火箭退出希盟，是一个很没有力量的攻击散弹！无感，甚至被当成笑话。
我不懂啦！马华走不出瓶颈，骂不对头的关键，就是凡事只局限在华族议题，对打早已不讲“华人”的火箭，以为这样可以拿回一点华人选票。
但我要告诉你：很难。华社华团都要跨出去了，你若还是走不出在“华人”的思索，只能愈发萎缩。
多针对“全国”议题问政吧！别再骂火箭。
因为骂人、整人，你技不如人。
解散国阵不重要。改朝换代的思维不变，它会寄生，解散不解散没太大意义。
希盟政府做对的一些事，也应当给予支持。
例如反莱纳斯，你还得“帮忙”政府，朝野合作（跟他们一起举牌啦），争环保。
剑要指向一切不公不义的事，包括为弱势群体发声，甚至做到为跨族群的弱势者发声，那才能让人民重新评价你，才会获得“全民”的支持。
马华，你要多和和善的马来人、诚恳的印度人、虔诚的穆斯林、处居边缘的原住民、东马社群、各跨族群的NGO做做朋友，多走入草根基层，了解真正的民困、民声，切勿再只会和权贵结交。后者才是你败亡的一大主因。
时代早就不同了。是福兮，祸之所伏，抑或否极泰来？看各方造化。
yanyan
Sun, 12/23/2018 - 11:20
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脑残却自以为是的政棍文棍。