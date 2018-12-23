郭素沁：排除棕油作生物柴油‧大马抗议法国会决议 原产业部长郭素沁说，法国国民议会排除使用棕油作为生物柴油的议决，是毫无根据和毫无道理的举动，更可能破坏包括马来西亚等棕油生产国数百万人的生计。

（雪兰莪‧八打灵再也22日讯）原产业部长郭素沁说，法国国民议会排除使用棕油作为生物柴油的议决，是毫无根据和毫无道理的举动，更可能破坏包括马来西亚等棕油生产国数百万人的生计。

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“这是一个很不受欢迎的决定，违背了自由和公平贸易的原则。”

郭素沁今日发文告说，我国计划抗议法国国会的议决，同时也召集其他主要棕油生产商支持行动。

她表示，法国议员的投票结果让人震惊，并应受到最强烈的谴责。

影响双边贸易

“他们通过现有生物燃料和燃料立法的修正案，不承认棕油生物柴油是绿色燃料，最终排除棕油作为可再生能源组合一部份的使用和进口，不但具有歧视性和不公平性，更影响了我们的双边贸易。”

她说，可持续棕油有利环境并促进棕油生产国的社会经济发展，但议员却做出不明智的决定，让人感到遗憾。

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“法国认为棕油生产是不可持续性的，因为其温室气体排放低，造成热带雨林和环境破坏，这是他们的借口。”

她驳斥，这些未经证实的假设，阻碍我国实现联合国可持续发展目标的努力，同时破坏整个大马棕油供应链的可持续认证。

郭素沁呼吁法国参议院重新考虑下议院的投票结果，做出明智和对社会负责的决定，因为这会对大马乃至东南亚人民的生计造成深远影响。

“否则，法国或会准备面对包括大马在内的所有生产国，在双边贸易或其它合作中展开报复行动。”