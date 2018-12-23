副大臣：律师2个月前进行‧丹追讨石油税撤讼 吉兰丹副州务大臣拿督莫哈末阿玛今日披露，丹州政府已经指示律师，撤回丹州政府在2011年向国油和联邦政府所提出的追讨石油税诉讼。

（吉兰丹‧哥打峇鲁22日讯）吉兰丹副州务大臣拿督莫哈末阿玛今日披露，丹州政府已经指示律师，撤回丹州政府在2011年向国油和联邦政府所提出的追讨石油税诉讼。

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他说，律师已经在2个月前撤回有关诉讼，而主要的律师就是国家总检察长汤米汤姆斯。不过，汤米汤姆斯是在受委为总检察长之前，就已成为丹州政府在追讨石油税诉讼案的律师代表。

“这件事的立场，丹州政府是非常明确的，而且，州务大臣拿督阿末耶谷也已经知会联邦政府。我不确定的是以书面还是口头通知。”

经济事务部副部长莫哈末拉兹昨日指出，联邦政府至目前为止还未接获任何有关丹州政府撤回在2011年向国油和联邦政府所提出的追讨石油税诉讼的通知。他说，联邦政府还在等待此事的最新进展。

莫哈末阿玛今日在其选区为一项“重返校园”活动主持开幕礼后，回应莫哈末拉兹的谈话。

询及联邦政府迟迟没缴付石油税给丹州政府，是不是与上述诉讼有关时，他则说，就由联邦政府去处理还石油税的事，照规定，石油税必须在今年杪还给州政府。