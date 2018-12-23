公青副团长：希盟需重诺‧“敦马应正视支持率降” 他今天发文告表示，拉菲兹的调查结果可以帮助希盟政府加强人民的支持，尤其是马来人。

（雪兰莪‧八打灵再也22日讯）公正党青年团副团长赛峇德里表示，首相敦马哈迪应该以正面的态度，接受公正党前副主席拉菲兹指人民对首相的支持率已经下降的看法。

广告

他今天发文告表示，拉菲兹的调查结果可以帮助希盟政府加强人民的支持，尤其是马来人。

他说：“马哈迪不应该对拉菲兹的调查结果嗤之以鼻，因为这涉及联邦政府的表现。”

赛峇德里表示，拉菲兹是基于每月进行的调查，发现首相目前的支持率已经从6月份的72%下滑至53%，跌了19%。

他说：“从三大民族的受访者中均显示大幅下滑20%，其中马来人从66%下滑到45%，华人从87%下滑到65%，而印度人则从84%下滑到64%。”

他表示，支持率下滑对希盟来说并非好事，因此希盟政府需要更加注重履行对人民的承诺。

赛峇德里认为巫统领袖跳槽到希盟的现象，导致了人民对首相支持率的下滑。

广告

“在上次大选中，人们做出大胆的决定去拒绝巫统和国阵，然而接受巫统的议员将引起人们对希盟背叛人民委托的担忧。”

他认为希盟党主席理事会必须针对巫统议员跳槽课题做出决议，以减轻人民的担忧。