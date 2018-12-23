张吉安‧小公民的2018 时，恍神下，一如过往般的熟悉、家国的困顿事件历历在目：承认统考文凭列入希盟的竞选宣言，但教长称政府会在5年内详细研究是否承认统考文凭；拉大因拨款问题，引发朝野政客拉锯口水战；教长宣布明年起学生一律穿黑鞋，结果引起许多反对声浪；峰回路转的扣薪偿还PTPTN课题；首邦市兴都庙骚乱事件，至少50名凶徒闯庙伤人，次日消防人员丧命……一件比一件光怪陆离，一桩比一桩触目惊心。

小公民的2018岁末感怀，简单概要地，该说说那些小事？在马来西亚，要三言凑成两语，很难，真的太难。

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对一个普通小公民来说，今年的大小事，在509前后，仿如挖出了一条分水岭。尤其记得509前，有个在位的“老政客”在一个新年大团拜上随性跟我拉呱，此人说，活在马来西亚，很多事情本来就是小事，根本无需记挂放大来看，毕竟你我自小都被大人善导要养成健忘者，凡事以“宽容尊重多元种族为己任”，一如长年就常有一方人犯大事，马上听到某方人站出来呼劝各方人别轻易陷入一方人的阴谋计，最好静静的别动气，或者不慎遇上了什么小人小事的话，就得学会且过再化乌有，这样才算得上是一个好公民。

“老政客”更重申，再者是华人该在本届大选来临之际，认清自身的境遇。

记得当时“老政客”针对今年过年，该不该、要不要公然展示生肖根本是小事一桩，叨念“华人公民”太任性执着，干嘛要那么在乎十二生肖图上的猪狗都不见了？为何各方人非得去谴责某官家部门在报章刊登了一则公鸡汪汪吠的贺年广告？何苦去为难槟城某大商场移除了假狗贺岁装饰品？这连串在年头发生的生肖事，他当下称更怕2019的过年了，还说明年得想个洗脑方法，让大家乖乖地将“猪年”统称己亥年，至于生肖图像装饰，就大力倡导“宽容尊重多元种族为己任”吧，华人就少一点小争多虑，能好好过个年，不就算了？

509前，作为一个小公民，不苟同，又如何？

站在此等“老政客”的立场来说，紧记一年到头发生的小事也是一件好事，他绝非要一众人去记挂什么仇恨之类的，反正这些琐事也不会入选年度大新闻大事件名录，牢记了，一方面也别为那些很多家国大事等着处理的“老政客”添加小麻烦，要不连吃个饭、休个假也无暇。

509是日开票夜，“老政客”被小公民的一人一票否决了，这一回，真的可以好好休假了。 509后，新政权一登上布城，希盟冀小公民应该给予新政权一年半载的时间，毕竟将盘根腐朽一一根除，是一条漫漫改革之路。举国小公民沉醉在一片欢腾之中，岂料却不到半年，众人也慢慢失去耐性，赞语转换成声声喝倒彩，一夜间，所谓的新政权改革之路，显现出一幅“老政客”的复刻版图。

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如今，一年到头，原本以为今年国内的争端新闻事件，至少会因政权轮替后缓和一些，前日一览各大网络新闻网站筛选出的“十大新闻”

时，恍神下，一如过往般的熟悉、家国的困顿事件历历在目：承认统考文凭列入希盟的竞选宣言，但教长称政府会在5年内详细研究是否承认统考文凭；拉大因拨款问题，引发朝野政客拉锯口水战；教长宣布明年起学生一律穿黑鞋，结果引起许多反对声浪；峰回路转的扣薪偿还PTPTN课题；首邦市兴都庙骚乱事件，至少50名凶徒闯庙伤人，次日消防人员丧命……一件比一件光怪陆离，一桩比一桩触目惊心。

眼见2018希盟的大小事悬而未决，一个小公民还敢指望在2019，诸事心安？