孔令龙‧房地产盈利税调高，全民奉献？ 是因，业主若是真心想要卖房套现，只要有买家愿意购买，特别是当能获得合理及可观的赚头，相信业主也不会太在意需要缴付5%房地产盈利税率，他们依然会将之脱手。其实，马来西亚部分房地产滞销，自有其原因，特别是过去一年的房地产市场，购屋者贷款难获批便是其中一例；加上，发展商产业规划欠完善，推出市场的主要是价格超过50万令吉的产业，但是，根据调查只有5.4%的大马人口有能力购买这些单位，这5.4%的人口，月入必须至少1万5000令吉。而房地产市场真正缺乏的是可负担房屋！面对房地产市场疲软，滞销房地产增多，许多国人却无法买到房子。

公布最新一期“全球主要商业街租金报告”显示，香港铜锣湾和尖沙咀的主购物区在过去5年内首次超越纽约第五大道，成为全球最贵的两个商业街区！看着香港房地产价格不断的攀升，这不禁让笔者叹息马来西亚近年来相对欲振乏力的房地产市场，更让笔者想起上个月公布的2019财案中，针对房地产盈利税种种改变所掀起的争议。

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自2019财案公布后，为了协助业者更好解读2019财案的建议，以及如何规划新一年业务的发展与如何应对新政策。笔者先后为公司与各单位团体，包括中总、全国特许税务师协会、大专院校及各大媒体上分享了好一些涉及各领域的课题。特别是针对税务专业技术的问题上，与关税局及内陆税收局正面对话，厘清许多新建议在施政上的灰色地带，并及时提出建议等等。

庆幸的是，官方也积极正视这些新建议不够完善的建议，也作出相应的调整。

然而，在提呈众多的建议中，房地产盈利税的调涨势在必行，没有U转的余地。

其实，若要有效抑制过热的投资，目前的房地产盈利税税率已经足够，加上近一年来，多处房价也正处于下降的趋势。相关税率的提高，被市场认为，国人在努力保有房产5年后，仍要承担税务，是变相惩罚真正的长期投资者！加上，当财长还没及时澄清次间房子才需缴付房地产盈利税前，市场马上掀起极大的争议及混淆，特别是首购族是否受到影响？是否不管售卖多久的房产都必须缴付房地产盈利税等？

其实，到底什么是房地产盈利税？

房地产盈利税是在1976年推出，以取代1974年的地产投机法令（Land Speculation Act），旨在弥补存在许多法律漏洞的相关法令。房地产盈利税法令下规定，当业主变卖房地产时，在当中所赚取的盈利必须缴付税务。

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曾经为了刺激本地房地产，政府于2007年4月1日宣布无限期豁免房地产盈利税。一直到2010年，政府才再重新实施房地产盈利税。

2014年，政府再次调涨出售持有3年或以下房地产的税率至30%，出售4年内税率为20%，5年内税率为15%，出售第6年以后的房地产，马来西亚公民及永久居民（笔者这里称为“国人”）无需缴付房地产盈利税。

但明年起，国人购买房地产5年后转售，则必须支付5%房地产盈利税，惟20万令吉或以下的廉价屋、中廉价屋及可负担房屋不在此列。

值得注意的是，根据房地产业盈利税法令，国人一生中将享有一次房地产盈利税全免优惠（仅限住宅产业），若业主在转售住宅产业中选择支付房地产盈利税，则此优惠可保留至下一次的交易。

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“变相的遗产税”

无可否认，这是政府为了增加国家税收而采取的一种征税方法。在未公布2019财案前，首相马哈迪曾阐明为了偿还高企的国债，政府可能征收新的税务，市场上就议论纷纷认为，政府最有可能落实的新税是遗产税（Inheritance Tax）、资产盈利税（Capital Gain Tax）以及汽水税。然而，笔者当时就认为，政府应该不会轻易实施遗产税以及资产盈利税。

针对遗产税，我国在多年前有

征收遗产税，不过之后就取消，此税收关系到中高收入群，包括父亲遗留房产给孩子等，只要资产高过设定门槛，就必须缴交遗产税。

虽然，政府听取民意，并没有征收遗产税和资产盈利税。然而，却在2019财案中公布时，将国人在第6年开始免缴房地产盈利税的措施，改为“永久性”征收5%的税率，引起巨大争议，甚至这项举措也被市场视为“变相的遗产税”！特别是，一旦实施这项新措施，若祖父一辈遗留房产给孙子等，当孙子要将这间老房子出售，那该名业主到底要缴付多少的盈利税？

为了平息众议，财长在国会进行2019财案二读时，宣布该部也决定将房地产盈利税的结算年（Cut-offDate）设定在2000年，对很早之前购买房地产者以示公平。即若房地产在2000年前购买，有关盈利税的计算将会以现今出售时对比2000年时的价格。

然而要知道，2000年时，马来西亚经济才刚刚从1999亚洲金融危机中站稳脚步，当时房地产市场泡沫破裂，房地产价格才从跌至谷底回稳，财长若将房地产盈利税结算年设定在2000年，投资者现在要卖房子，如今的房地产价格肯定要比2000年高出很多！其实，业主若长期持有房产到现在才卖房子，意味着这些业主并非投机分子，但现在出售房产却要付出高昂的房地产盈利税，这对大多数的投资者来说是否公平？

其实，国人也体谅政府财库紧缩，加上废除了GST，实施SST，财政方面还有一大块缺口需要弥补。但“永久性”征收房地产盈利税，将为政府迅速获得更多的财源，加上购屋者还必须缴付印花税，特别是超过100万令吉的房地产，印花税率已增至4%，于此同时，国人也还必须上缴政府个人所得税，种种税务，已经可以说是“全民奉献”国家了！

因此，笔者冀望政府，考量人民已经加重的税务负担，而将国人在第6年开始“永久性”征收5%的税率的举措，设定年限至持有房地产的8至10年间，这样的设定其实已足以让政府在短时间内多收了许多的税务！

部分房地产滞销自有其原因无论如何，针对这项备受争议的政策，笔者认为相关新架构预计只会短暂打击正处于低潮的房地产市场。

是因，业主若是真心想要卖房套现，只要有买家愿意购买，特别是当能获得合理及可观的赚头，相信业主也不会太在意需要缴付5%房地产盈利税率，他们依然会将之脱手。

其实，马来西亚部分房地产滞销，自有其原因，特别是过去一年的房地产市场，购屋者贷款难获批便是其中一例；加上，发展商产业规划欠完善，推出市场的主要是价格超过50万令吉的产业，但是，根据调查只有5.4%的大马人口有能力购买这些单位，这5.4%的人口，月入必须至少1万5000令吉。而房地产市场真正缺乏的是可负担房屋！

面对房地产市场疲软，滞销房地产增多，许多国人却无法买到房子。

新政府应正视供应过剩的问题及加速推行可负担房地产单位，严正看待这一房产供应的发展。一个不争的事实：房产贷款难批，导致交易放缓，政府或许没有料到加大打房力度，冲击最大的是中低价房屋的购屋者。

2018年带给我们新的政府新的希望，随着圣诞节的来临，2019年也即将到来。马来西亚人民等待了61年才迎来了新政府，希望在明年将迎来前景更明朗的2019年，也冀望我国人民，在不久的将来人人皆能“Fu​​ndMy Home”以至“Fund For Home”。