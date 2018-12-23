指遭急速倒退消防车撞伤‧拉玛吉向阿迪家属道歉 他在文告中说，他在11月28日召开新闻发布会时，发表阿迪是被急速倒退的消防车撞伤的言论。

（雪兰莪‧八打灵再也22日讯）雪州首邦市施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙保卫小组主席拉玛吉，今日就本身发表消拯员阿迪是遭急速倒退的消防车撞伤，不是被殴伤的言论，向阿迪的家属道歉。

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他在文告中说，他在11月28日召开新闻发布会时，发表阿迪是被急速倒退的消防车撞伤的言论。

他表示，当时他这样说是要促请警方从阿迪被撞伤的可能性展开调查。

他补充，他从没有要伤害阿迪家人、朋友或任何人感受的意图。

他表示，若伤害了阿迪家属的感受，他愿意道歉，因他们失去了一名为消防服务事业尽忠职守的儿子。

“感谢你阿迪，为马来西亚同胞作出奉献与服务，你真是一个好人，我会在祷告时为你祈祷。”

拉玛吉说，兴都庙骚乱事件，是我国所经历的黑暗时刻。

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他说，这起骚乱事件确实不应发生，而没人可以或应在当时场景下作出审判。

“我对阿迪遭遇感到遗憾，也对阿迪的离世致哀悼。”

为数500名参与捍卫穆斯林社群运动（UMMAH）集会的民众，周五要求首相署部长瓦达姆迪就消拯员阿迪之死引咎辞职的同时，也要求庙宇保卫小组道歉。