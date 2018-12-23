不满联储局逆意续加息‧特朗普曾讨论撤换鲍威尔 彭博社周六引述4名消息人士报道，美国总统特朗普曾讨论要撤换联储局局长鲍威尔，因为联储局本周逆其意愿继续加息，且股市接连跌好几个月，特朗普对于鲍威尔越来越不满。

（日本‧东京22日讯）彭博社周六引述4名消息人士报道，美国总统特朗普曾讨论要撤换联储局局长鲍威尔，因为联储局本周逆其意愿继续加息，且股市接连跌好几个月，特朗普对于鲍威尔越来越不满。

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白宫发言人以及联储局发言人史密斯皆不予置评。

彭博社引述不愿具名消息人士称，接近特朗普的顾问不相信他会撤换鲍威尔，希望总统的怒气在这几天假期会消散。有些顾问已提醒特朗普，开除鲍威尔恐怕会酿成大祸。

然而，两位知情人士指出，总统过去几天曾私下多次谈过要开除鲍威尔。

报道指，特朗普若试图撤换鲍威尔，可能对金融市场造成可怕的连锁反应，削弱投资人对央行在没有政治干预的情况下引导经济的信心。

美促华改变工贸政策

另外，美国白宫贸易顾问纳瓦罗说，除非中国准备全面改变其工业贸易政策，否则中美在90天谈判期限后，“很难”达成协议。

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属鹰派的纳瓦罗接受《日本经济新闻》访问时说，美国不会接受“不彻底的措施”，中国必须回应美方所有关注事项，双方才可达成协议。这些事项包括强迫技术转移、网络入侵美国企业、国家指示的投资、关税与非关税贸易壁垒。

他还说，虽然注意到中国近日已不再公开谈论《中国制造2025》计划，但“在日本或美国，无人会真的相信他们已放弃《中国制造2025》的目标”。

在北京，为期3天的中央经济工作会议周五闭幕。

在中美贸易战背景下，明年要做的7项重点工作任务中，包括落实阿根廷中美元首会晤共识，推进中美经贸磋商。