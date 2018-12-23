被80岁老奶奶问结婚没？ 谢霆锋愣住答2字 香港艺人谢霆锋近期为美食节目《锋味》第二季进行拍摄，每集都会邀请不同嘉宾到不同的城市品尝当地美食，进行交流。在最新一期节目中，他与女星宋茜去了捷克，并到当地一名中国籍老太太的家做菜，期间听到老太太的婚姻故事后，他有感而发也谈了自己的感情观。

（图：视频截图）

（捷克23日讯）香港艺人谢霆锋近期为美食节目《锋味》第二季进行拍摄，每集都会邀请不同嘉宾到不同的城市品尝当地美食，进行交流。在最新一期节目中，他与女星宋茜去了捷克，并到当地一名中国籍老太太的家做菜，期间听到老太太的婚姻故事后，他有感而发也谈了自己的感情观。

广告

据了解，这名80几岁的老奶奶在是中国人，不过早已定居在捷克。尽管在当地住了60多年，但依旧想念北京食物的味道，因此谢霆锋和宋茜特别为老奶奶下厨，煮出家乡的味道。

不过，就在3人一起用餐期间，老奶奶突然问了谢霆锋“你结婚了，吗？”他尴尬地愣了一下，倒吸一口气称：“还没！”这时候身旁的人都已经笑翻。随后，老奶奶开始分享起自己的恋爱故事，

据了解，她在20多岁那年爱上了来自捷克的丈夫，之后就搬到了捷克定居，但是老公却走得比自己早，于是她在家里的各个角落都摆满老公的照片，希望无时无刻都可以看到对方。

老奶奶最后也苦劝在场的每个人：“你们要好好保护你的妻子，保护你们的丈夫，因为你们老的时候，一个人是非常孤独的，只有你们的老伴，才能让你们心里头安静，真的。”听完这番话，谢霆锋忍不住感慨，“她忠告我们一定要珍惜我们身边的人，能够珍惜的时候就珍惜，但是要放的时候，也真的得放。”

谢霆锋这次罕见在节目中谈及自己的感情，掀起不少热议，网民纷纷猜测他所说的一番话，是在指与张柏芝的一段情。

谢霆锋与张柏芝离婚7年，女方先前刚认了产下第三胎，虽然并未透露孩子的爸身份，但她如今也把所有的心思放在三个小孩身上，感情也有了寄托，而谢霆锋与王菲的感情至今依旧甜蜜稳定。

广告