郑丁贤‧人民等不到圣诞礼物 难怪，正信人士说，圣经里没有圣诞老人，圣诞节也不是为圣诞老人而设。圣诞老人和圣诞礼物，是把圣诞节浪漫化了。同样的，很多人把政治浪漫化，以为政党轮替之后，礼物自然来。不要相信圣诞老人，除非你是7岁以下的孩子；不要把你的权力，无条件的付托给政治人物，除非你的IQ低于70。

玛丽亚凯莉（Mariah Carey）用高吭的嗓音唱道：“我不需要很多的圣诞礼物，我需要的只有一个……”

广告

不是人人都过圣诞节，但是，还没听说有人不喜欢玛丽亚凯莉；圣诞节如果没有玛丽亚的这把声音，肯定冷清许多。

同样的，不是所有人都过圣诞节；但是，会有人不喜欢圣诞礼物吗？这可是一年的期望啊。

作为新闻从业员，我想要的圣诞礼物──哦，通讯和多媒体部长哥宾星已经提早宣布了。他说，他的第一个任务，就是带给大马更多的言论自由。

这个礼物是否已经实现？我不确定。

这份礼物的性质很特别，它不需要特别强调，也无须刻意送上门来。

做政府的，只要把双手打开，这个东西就会自然成形。

广告

担任部长，或是部长秘书、助理之类的，不用教导媒体怎么做，如何才是政治正确。媒体不是向政府负责，而是向读者和社会负责，没有言论自由，媒体只能成为跟屁虫。

民主政治的可贵，就在于不是一家之言，而是让不同的声音可以在不同的角落表达；法治的基础，就是让媒体扮演独立的角色，不被干预和侵犯。

执政者应该做好自己的本份，也让媒体也扮演本身的角色，譬如监督政府；这是民主政治的第一课，也考验从政者的修养和水平。

如果表面讲的是民主自由，实际做的是干预施压，这就不是圣诞节的礼物，而是万圣节的恶搞了。

广告

说实在的，希盟政府把自己当成圣诞老人，选举之前连串的竞选承诺，像是驯鹿车队拉不完的礼物，让人们充满期待。

但是，从承认统考，到取消高教贷款，承诺一个接一个落空；从大道收费，到地方选举，政策一个又一个跳票；从签署ICERD，到议员跳槽，原则一个又一个U转；从股市暴跌，到市场不景，政府没有对策，失去方向。

马哈迪的答覆是：竞选宣言不是圣经，只是指南。

难怪，正信人士说，圣经里没有圣诞老人，圣诞节也不是为圣诞老人而设。圣诞老人和圣诞礼物，是把圣诞节浪漫化了。

同样的，很多人把政治浪漫化，以为政党轮替之后，礼物自然来。

不要相信圣诞老人，除非你是7岁以下的孩子；不要把你的权力，无条件的付托给政治人物，除非你的IQ低于70。

一个新的马来西亚的出现，建立在人民对政府的要求，在于媒体对当权者的监督，也在于政治去浪漫化。

这一个圣诞节，人民等不到圣诞礼物。