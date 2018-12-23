中国长征11火箭升空‧载首枚低轨宽频通信卫星 中国航太科工集团虹云工程的首枚卫星周六上午7时51分，在酒泉卫星发射中心由长征11号固体运载火箭成功发射，并进入预定轨道。这枚卫星是中国首枚低轨宽频通信技术验证卫星，这次发射成功标志中国打造天基互联网迈出第一步。

（图：中新社）

（中国‧北京23日讯）中国航太科工集团虹云工程的首枚卫星周六上午7时51分，在酒泉卫星发射中心由长征11号固体运载火箭成功发射，并进入预定轨道。这枚卫星是中国首枚低轨宽频通信技术验证卫星，这次发射成功标志中国打造天基互联网迈出第一步。

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虹云工程是中国航太科工大力推动商业航天发展“五云一车”项目之一。五云一车代表飞云、快云、行云、虹云、腾云和飞行列车。有关项目旨在构建覆盖全球的低轨宽频通信卫星系统，以天基互联网接入能力作为基础，融合低轨导航增强、多样化遥感，实现通、导、遥的信息一体化。项目分3阶段进行，首阶段发射首枚卫星后，2020年底前将发射4枚业务试验星，然后2023年前后再发射156枚卫星。

长征11号固体运载火箭自2015年9月至今连续5次成功发射，这次上首度将卫星送入1000公里以上的太阳同步轨道。