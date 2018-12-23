警清除抗议营地‧法国黄背心示威者剧减 法国“黄背心”示威者在第6个周末举行示威，周六移师邻近巴黎的凡尔赛市抗议，但随著警方在圣诞节前夕清除抗议营地，涌上街头的示威人数预计将大为减少。

（图：法新社）

（法国‧巴黎22日讯）法国“黄背心”示威者在第6个周末举行示威，周六移师邻近巴黎的凡尔赛市抗议，但随著警方在圣诞节前夕清除抗议营地，涌上街头的示威人数预计将大为减少。

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法国当局因担心可能发生动乱，表示周六将关闭旅游热点凡尔赛宫和公园。当局并吁请巴黎各商店店东，保持谨慎。许多商店过去两个周末都歇业，以防抢劫和暴力攻击。

为安抚“黄背心”怒民，国民议会（下议院）在周五紧急通过总统马克龙上周所订的连串加薪和减税方案；另一方面，被指“离地”的马克龙为救民望，在联署网站Change.org“直接跟人民对话”，罕有地同意“人民是对的”，不加税亦有其他方法遏止燃油污染。

周五亦是马克龙41岁生日，有30多名示威者上街“赠庆”。图为有示威者身穿的黄背心写上，“马克龙，还钱”。（法新社照片）