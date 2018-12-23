法律的后面还有道德 纷扰舆论场几个月的刘强东事件尘埃落定。美国明尼阿波利斯市亨内平县检察官办公室公布刘强东事件的调查结果，决定不予起诉，这也意味著该案正式结案，刘强东无罪。这个结果对刘强东和家人以及京东集团，都是一件好事。围绕此事的诸多流言可以歇歇了。

纷扰舆论场几个月的刘强东事件尘埃落定。美国明尼阿波利斯市亨内平县检察官办公室公布刘强东事件的调查结果，决定不予起诉，这也意味著该案正式结案，刘强东无罪。这个结果对刘强东和家人以及京东集团，都是一件好事。围绕此事的诸多流言可以歇歇了。

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刘强东无罪，这是法律层面的判断。但法律的后面还有道德，作为一个公众人物，应该对自己的言行有更高的要求。无论如何，刘强东事发当天的行为给他的家庭特别是他的妻子造成了巨大的伤害，也置京东的商誉和股东的利益于风险之中。从家庭伦理和职业道德的角度来讲，刘强东需要反思和警醒的地方还有很多。

刘强东这次没事了，但我们不希望他跟没事人似的。公众人物如何管束自己的言行和欲念，需要长期的修为。我们祝愿刘强东家庭幸福、事业长红，也期待他的人设通过自己的点滴努力得以修复。

最后想提醒舆论的是，请不要对当事的另一方造成“二次伤害”，如同美国检方所做的。