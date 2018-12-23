英超‧曼市切尔西主场首败‧曼联换帅收获大胜 曼市主场2比3不敌水晶宫，吞下本赛季主场首败，切尔西主场不败的纪录也被莱斯特以1比0打破。

汤森德30米外迎球左脚轰出世界波，协助水晶宫客场爆冷3比2胜曼市。（图：法新社）

（伦敦23日讯）英超联赛22日进行了第18轮的8场比赛，曼市主场2比3不敌水晶宫，吞下本赛季主场首败，切尔西主场不败的纪录也被莱斯特以1比0打破，换了新帅的曼联以5比1大胜加的夫，让球迷看到了复兴的希望。

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曼市的全场控球率高达78%，而水晶宫整场比赛只有5脚射门，却攻进了3球。第27分钟，德尔夫传球落点极佳，京多安顺势头槌破门。第33分钟，施卢普晃过沃克后低射球门远角得手，1比1。两分钟后贝纳尔多大脚解围，汤森德30米外迎球左脚轰出世界波，水晶宫以2比1反超。下半场刚开始，沃克铲倒迈尔，水晶宫获得一个点球，米利沃耶维奇主罚命中，曼市两球落后。第86分钟，沃克右路回敲给德布劳内，后者似传似射，球直接坠入球门，2比3。

瓜迪奥拉赛后对水晶宫的第三个进球非常不满：“我们不能那样送给对方一个点球，这是应该竭力避免的事情。他们只有3次射正球门的机会，结果三次都进了球。足球就是这个样子。”这是曼市本赛季第二场联赛失利，瓜迪奥拉说：“说起来很复杂，但我们战斗到了最后，现在才刚刚12月，我们会找回取胜的感觉的。”

曼市的失利让利物浦的领先优势保持在4分，“红军”前一天在提前举行的一场比赛中，以2比0战胜了狼队。切尔西在斯坦福桥球场以0比1不敌莱斯特，瓦尔迪在第51分钟大力抽射，攻入了全场唯一的进球。阿申纳以3比1战胜伯恩利，奥巴梅扬独中两元，巴恩斯在混战中为伯恩利扳回一球，伊沃比在第91分钟将比分变为3比1。奥巴梅扬以12粒进球超越利物浦前锋萨拉赫再登射脚榜首位。

新帅索尔斯克亚（中）执教曼联首场比赛就收获大胜，让球迷看到复兴希望。（图：法新社）

切尔西和阿申纳同积37分，分列第四和第五位，落后第三名热刺两分。热刺将在23日客场对阵埃弗顿，这是第18轮的最后一场比赛。曼联在当天最后一场比赛中对话加的夫，新帅索尔斯克亚时隔4年后重返曾执教过的加的夫，拉什福德开场3分钟就以一记任意球梦幻开局，赫雷拉之后远射得分，2比0。加的夫凭点球扳回一分，但马蒂亚尔在上半场结束前再进一球，3比1。下半场林加德赢得一个点球并主罚命中，随后又带球晃过对方门将打入了曼联的第五个进球。这是曼联自从弗格森退休后，首次在英超比赛中攻入5个球。

其他比赛中，沃特福德2比0战胜西罕，纽卡索0比0平福尔罕，哈德斯菲尔德1比3负于南安普敦，伯恩茅斯2比0战胜布莱顿。（新华社）