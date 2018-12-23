数问题仍待解答 刘强东是中国最大的互联网购物平台之一京东商城的创始人。4个月前，他被明尼苏达大学的一名年轻中国学生指控强奸，遭到当地警方的短暂拘捕后释放。如今，美国明尼阿波利斯市亨内平县检察官办公室表示，经过警方的彻底调查和4名检察官的认真评议，他们没有找到足够的证据对刘强东提起刑事指控。

刘强东是中国最大的互联网购物平台之一京东商城的创始人。4个月前，他被明尼苏达大学的一名年轻中国学生指控强奸，遭到当地警方的短暂拘捕后释放。如今，美国明尼阿波利斯市亨内平县检察官办公室表示，经过警方的彻底调查和4名检察官的认真评议，他们没有找到足够的证据对刘强东提起刑事指控。

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该结果与此前诸多媒体披露的信息形成“大反转”，舆论因此产生的震惊和困惑相信会持续一段时间。

检察院的一份声明称，“就像许多性侵犯案件一样，情况很复杂。”同时还透露，“嫌疑人坚持性行为是双方自愿的”。但他们以“不希望让那位年轻女子再次受害”为由，拒绝披露更多案情细节。

由于此案在中美两国之间引起广泛关注，并对刘强东及其公司造成了巨大的声誉和经济损失，经过此次反转，案件的真相更加受人瞩目。

虽然检察院守口如瓶，但相信媒体和公众很难对这样的结果坦然接受，而了解案情的相关方也不甘保持沉默。

刘强东的律师吉尔•布里斯博伊斯在一份声明说，“刘先生的名誉受到了损害，就像任何被错误指控犯罪的人一样。”她将这种损害的原因归于“广泛流传的错误信息和猜测”。在这份声明中，布里斯博伊斯披露了更多案件细节。这是刘强东一方首次主动公布案情细节，而其中与此前女子一方透露给媒体的信息存在诸多差异的表述。布里斯博伊斯称，刘强东在事发当晚聚餐前不认识女方，也没有邀请女方参加晚宴和安排她坐在刘强东的身边。她表示，晚宴上双方都没有喝醉的迹象，之后是女方主动建议去她的公寓而不是参加聚会。在车上，刘强东的助理目睹了女方主动与刘强东亲热，没有任何拒绝或不情愿行为。声明中还称，“在房间里发生的一起都是自愿的”。事后女方曾反复索要钱财，“并威胁如果她的要求得不到满足就要将此事公开并起诉刘强东”。在声明的最后，布里斯博伊斯说，“刘强东先生过去没有，将来也不会答应女方要钱和解的要求，在此之前网络上所有关于给钱私了的传言都是谣言。”

这些说法与此前诸多媒体从女子一方，以及其他据称参加晚宴的人士那里所获得的信息几乎完全对立。因此，至少在目前看来，案情的真相仍是一团迷雾。路透社报道，涉案女子的律师威尔•弗罗林抨击了检方的决定，并指“这说明了为甚么性侵受害人不敢站出来的原因”。该名律师表示，她们将会说出女孩的故事。

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至此，先前舆论中对刘强东的不利猜测和强烈指责转变为怀疑。美国检方的决定是否公正？能否经得起检验？

这些问题正被许多人提出，也需要被解答。

但此次出人意料的反转也给广大媒体和公众上了一课。在有切实的证据或权威的调查结果之前，对事件的任何判断都应该慎重，并秉持公正的原则。网络时代不实信息像草原上的野火，它燃烧的是人们的偏见，毁掉的却是正义。