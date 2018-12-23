求爱被拒怒杀女子·男子双料自杀不遂被捕 （八打灵再也23日讯）没钱没情讲，印尼男子求爱被拒，怒杀初识2个月的同乡女子，自己复刺腹及服毒双料自杀不遂被捕。

受召到场的警员在死者及嫌犯身上进行搜证工作。(图：星洲日报)

（八打灵再也23日讯）没钱没情讲，印尼男子求爱被拒，怒杀初识2个月的同乡女子，自己复刺腹及服毒双料自杀不遂被捕。



这起命案于昨晚10时许，发生在双溪威地区一所清真寺的停车场。



八打灵再也警区主任莫哈末扎尼助理总监说，行动室于昨晚10时18分接获投报，指有人持械闯入清真寺，即派员前往现场调查。



“警员到场发现一名印尼籍女子，因左胸口遭利刀刺中而当场毙命，而死者身边躺着一名相信是嫌犯的印尼男子，相信是杀害死者后，刺伤自己的腹部及服毒。”



他说，警方于今晨1时50分，在马大医药中心的急救室逮捕了受伤的嫌犯。

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“警方初步调查发现，死者查莎娜（28岁）与嫌犯相识2个月，嫌犯知道死者的工作地点，并且一直给钱死者，以换取与死者亲密关系。”



他说，由于嫌犯最近没钱给死者，因此死者拒绝与嫌犯发生亲密关系，相信因而惹怒了嫌犯。



嫌犯昨晚持刀及毒药在该清真寺等候死者出现。



“待死者及友人出现时，嫌犯就直接上前以利刀刺向死者胸口，行凶后自己服毒并刺伤腹部企图自杀；警方目前援引刑事法典302（谋杀）条文调查此案。”



