中国公布“ 成功密码”‧改革开放将创更大奇迹 “中国奇迹”、“人类发展史上不可思议的成就”……这是国际社会对中国改革开放经常给予的客观评价。这一奇迹是如何创造的？它给中国和世界带来了甚么？在中国星期二（18日）举行的庆祝改革开放40周年大会上，中共中央总书记、国家主席习近平发表重要讲话，全面系统地总结回顾了中国改革开放40年走过的历程、取得的成就、意义以及宝贵经验，向中国共产党人和全体中国人民发出了在新时代继续把改革开放推向前进的动员令。

“中国奇迹”、“人类发展史上不可思议的成就”……这是国际社会对中国改革开放经常给予的客观评价。这一奇迹是如何创造的？它给中国和世界带来了甚么？在中国星期二（18日）举行的庆祝改革开放40周年大会上，中共中央总书记、国家主席习近平发表重要讲话，全面系统地总结回顾了中国改革开放40年走过的历程、取得的成就、意义以及宝贵经验，向中国共产党人和全体中国人民发出了在新时代继续把改革开放推向前进的动员令。

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习主席的讲话长达一万余字，从思想理论、经济建设、民主政治、文化发展、民生改善、生态保护、国防和军队现代化、和平统一大业、和平外交、党的建设等10个方面，对改革开放40年的历史性成就进行了总结回顾。他强调指出，改革开放极大改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人民的面貌、中国共产党的面貌。这些总结分析内容厚重、坦诚自信，世界不仅可从中获知中国改革开放的“成功密码”，更可感知中国领导人和中国人民为甚么会有将改革开放进行到底的决心与信心。

将不可能变成可能

当世界回望中国改革开放这40年的变化，不难理解中国人今天内心的自豪和骄傲：国家从经济面临崩溃的边缘，到成长为世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国，对世界经济增长贡献率多年超过30%；人民从温饱都成问题，到贫困人口累计减少7.4亿人、全国居民人均可支配收入达2.6万元、中等收入群体持续扩大；中国从当年面临被“开除地球球籍”的危险，到成为国际社会公认的世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者……这些历史性巨变，中国仅用了短短40年，难怪美国学者塞缪尔‧亨廷顿感叹：改革开放使中国命运彻底跳出了近代以来的“下降通道”。习近平主席在讲话中自豪地表示，“我们用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程。在中国人民手中，不可能成为了可能。”

中国人为甚么能将不可能变成可能？习近平在讲话中坚定地指出，这“是全党全国各族人民用勤劳、智慧、勇气干出来的！”他从9个方面总结了中国从改革开放40年中获得的宝贵经验，并要求把它们作为中国未来前进道路上必须坚持的极为重要的指导原则。

这些宝贵经验包括：必须坚持中国共产党对一切工作的领导、以人民为中心、马克思主义指导地位、走中国特色社会主义道路、完善和发展中国特色社会主义制度、以发展为第一要务、扩大开放、全面从严治党、正确处理改革发展稳定关系等。

毫无疑问，这9个方面的宝贵经验，应该是国际社会最感兴趣的中国改革开放的“成功密码”。其中，中国对处理改革发展稳定关系的经验，对发展中国家来说尤有借鉴意义。据统计，20世纪80年代以来，从计划经济或类似计划经济向市场经济转轨的欧亚国家大约有30个，但直到1997年，绝大部份经济转轨的国家GDP还没有恢复到1989年的水平，这其中一个重要原因是，它们在经济转型中没有处理好改革发展稳定的关系。习主席在讲话中谈到了中国的经验：既要敢为天下先、敢闯敢试，又要积极稳妥、蹄疾步稳，把改革发展稳定统一起来，坚持方向不变、道路不偏、力度不减。他特别强调，“改甚么、怎么改必须以是否符合完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标为根本尺度，该改的、能改的我们坚决改，不该改的、不能改的坚决不改”。这些经验与论断，有力保证了新时代中国的改革开放始终在正确的航道上前行。

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改革开放晋新历史起点

走过40年，今天的中国改革开放又到了一个新的历史起点：一方面，中共十九大对中国经济社会发展提出了更高的奋斗目标，制订了从全面建成小康社会到基本实现现代化、再到全面建成社会主义现代化强国的战略安排；另一方面，全球范围内的保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇逆流，中国发展外部环境的不确定性在上升。对此，习近平在讲话中指出，中国现在所处的“是一个船到中流浪更急、人到半山路更陡的时候，是一个愈进愈难、愈进愈险而又不进则退、非进不可的时候”，“信仰、信念、信心，任何时候都至关重要”。这是给中国人的提醒，也是在给人民加油鼓劲，更是向全党和全体人民发出了将改革开放继续推进的动员令。

中国改革开放再出发，前面会有不少激流险滩，其复杂程度、敏感程度和艰巨程度，让不少外国分析家咋舌。

中国深知，在一个有著5000多年文明史、13亿多人口的大国推进改革发展，“没有可以奉为金科玉律的教科书，也没有可以对中国人民颐指气使的教师爷”，靠的就是“信仰、信念、信心”以及拼劲和干劲。如果说过去40年中国创造了令世界感叹的“人间奇迹”，那么，未来40年乃至更长的时间，中国仍将会用实际行动验证诺贝尔经济学奖得主罗纳德‧科斯的预言，这就是：一个开放、宽容、自信和创新的中国，将会给世界带来更大的惊奇。