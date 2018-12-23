美防长辞职加剧世界不稳定 对华盛顿的国家安全体系和外国盟友来说，美国国防部长马蒂斯挂冠求去令人万分惊讶。今年伊始，特朗普身边围绕著被视为是束缚特朗普狂野外交政策核心、受尊敬的现役和退役将领，但现在这些束缚力即将流逝，使到美国的国际关系非常不可预测。

对华盛顿的国家安全体系和外国盟友来说，美国国防部长马蒂斯挂冠求去令人万分惊讶。今年伊始，特朗普身边围绕著被视为是束缚特朗普狂野外交政策核心、受尊敬的现役和退役将领，但现在这些束缚力即将流逝，使到美国的国际关系非常不可预测。

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以下是马蒂斯离任对4个层面的最直接影响。

一、现在特朗普将自行制定其外交策略。

今年稍早军人出身的国家安全顾问麦克马斯特和国务卿蒂勒斯被“炒鱿鱼”，到本月白宫幕僚长凯利（美国海军陆战队退役上将）以及马蒂斯宣布辞职，这4人被视为在诸如可能打击朝鲜、美国军事支持北约和亚洲盟友等课题对特朗普起到缓合作用。但在明年2月杪前，他们全部都离开白宫，而接替他们当中的人选例如保守派国家安全顾问博尔顿，看来更愿意按照特朗普指示办事。

这对从贸易到核武政策都有影响。在12月1日布宜诺斯艾利斯G20峰会后，特朗普推文称打算在新一年里与中国和俄罗斯元首习近平及普汀会面，解决全球紧张及武器贸易课题。如果会面成事，特朗普可能会在感觉不那么绑手绑脚之后进行会谈，对可能与朝鲜领导人金正恩的第二次会面也如是。不受束缚的特朗普可能会益加孤立，但也潜在行事会更戏剧性和冲动。

二、在中东地区，美国将让其他国家当家作主。

马蒂斯的辞职信显示出特朗普一意孤行宣布从叙利亚撤军，加上将驻阿富汗美军减半，是压垮骆驼的最后一根稻草。尽管特朗普对长期军事干预反感，但在特朗普上任后，五角大楼都不遗余力地为这两场冲突争取更多资源。

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倘若特朗普著手撤军，将对局势造成重要影响。在叙利亚，这项举措等同把美国的库尔德盟友，交给土耳其及俄罗斯支持的阿萨德政权自由发落。欧洲国家、特别是前殖民者，必须快速决定他们是否要填补美军离开后的空缺。

同样的，对持续中的沙地阿拉伯领导的干预也门行动，迹象显示华盛顿将较少参与，基本上这场战争将交由区域势力土耳其、沙地及伊朗去厮杀。白宫可能会以制裁等方法对伊朗的核计划持续施压，但可能不会干预。

三、亚洲和欧洲盟友将如坐针毡。

特朗普在位2年来，马蒂斯主要作用是游走世界各地给美国盟友派定心丸，给美国的长期支持打包票。马蒂斯要走了，盟友不禁疑惑那些保障还有甚么价值，并密切留意白宫有甚么政策更动的蛛丝马迹。

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最大的疑问是，特朗普是否会试图削弱对美国在欧洲和亚洲作出的承诺，此前面对日益武断的俄罗斯及中国，华盛顿都在增加在该区域的活动。特朗普曾批评盟友指他们对防卫贡献不够，过度依赖美国的资金。

在6月与金正恩会面后，特朗普宣布将暂停与美军与韩国的联合军演，以缓和紧张气氛，这项消息亦让他自己的政府班底感到震惊。对五角大楼乃至北约等许多人而言，真正的恶梦将会是特朗普在欧洲、亚洲或两地的军事活动都采取一样举措，这可能会给美国最有实力的潜在敌人壮胆，也升高擦鎗走火的机会。

四、美国可能会更趋孤立主义和不稳定。

胥视接棒马蒂斯的是何许人，此人既能被特朗普接受又愿意承担此重职。然而，整体而言，过去经历显示，任何被任命者必须拥抱特朗普的世界观，即更孤立主义和一些时候美国国安体系期待看到的更为反动的世界观。

那意味甚么很难定形，这不仅仅是因为特朗普本身反复不定。他曾反复表示要打造一个强大的美军，但在上月却称可能裁军以期减缓军备竞赛。特朗普对军事行动公开表示谨慎，但却加大在阿富汗等地的空袭行动。在诸如与俄罗斯在东欧以及中国在南海的对峙，他可以轻易地采取更挑衅或和解策略。

我们在朝鲜课题上看到这些变化，最初特朗普比五角大楼更热衷于考虑对朝鲜采取军事行动，但随后却作出了国家安全体系都认为不智的重大让步。另外较复杂的是，特朗普在国内的政治地位，他正与国会陷入僵局，“通俄门”特别检察官穆勒的调查，以及2020年总统大选竞选。

重点在于：2019年已经看来不稳定，马蒂斯的离开更增添了不稳定性。（译：星洲日报章玲芳）