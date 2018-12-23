马新领海纠纷‧吴作栋：大马重复旧伎俩 针对新加坡与马来西亚之间的领海纠纷，新加坡荣誉国务资政吴作栋认为，马国派遣官方船艇侵入新加坡海域，实际上是重复过去白礁纠纷所采取的伎俩。

（新加坡23日讯）针对新加坡与马来西亚之间的领海纠纷，新加坡荣誉国务资政吴作栋认为，马国派遣官方船艇侵入新加坡海域，实际上是重复过去白礁纠纷所采取的伎俩。

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《联合早报》报道，白礁主权纠纷是在吴作栋担任新加坡总理期间发生。吴作栋记述，马国船艇当时进入数十年来都由新加坡管辖的海域，在白礁附近下锚停泊数日不退。

“我们当时有几个选项。我们可以把枪口转向他们，警告他们离开否则就会开枪，但这可能造成非常严重的冲突。因此我们的船艇只是围著他们，不断重申他们已进入新加坡海域。”

他指出，马国这么做并不会加强其声索依据，船员也会遇到晕船等问题，船艇不可能无限期停泊在海上，数日后就会离开。新马最终交由国际法院处理白礁纠纷，2008年5月，国际法院裁定白礁主权归新加坡所有。

他呼吁新加坡人民冷静对待此事。“我们冷静应对，他们也保持冷静，现在大家要谈判，如果谈判无效，就应该寻求国际仲裁庭调解。”