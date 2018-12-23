陈绍安‧出名太早其实很危险！ 已故张爱玲自己说；出名这回事来得太晚的话，快乐也不那么痛快。说这话时，张爱玲只有24岁，因为小说集《传奇》4天售罄，一举成名，所以觉得快乐且痛快。

中国著名作家张爱玲有句名言：出名要趁早！

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已故张爱玲自己说；出名这回事来得太晚的话，快乐也不那么痛快。说这话时，张爱玲只有24岁，因为小说集《传奇》4天售罄，一举成名，所以觉得快乐且痛快。

青年体育部长赛沙迪年仅25岁，在他脸上就看到张爱玲那种“快乐且痛快”的感觉。

扛起青年体育部长重任之后，触及方向和愿景的话题时，赛沙迪有说，大马有望迎来首个电子竞技体育馆，随后还要办个全国电子竞技联赛的念头。

完全符合25岁这个年龄层的思考模式。

他觉得，当该由青体育部广邀国内“爱打Game”的青年参与，选出代表组成国家队出国比赛，以在电子竞技领域为国争光。

试问你自己，25岁那一年正在做甚么？或者，去观察一下今年25岁的人们，大家都在做甚么？

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然后再问一下，25岁坐上青年体育部长这等官阶，能做甚么？这要问得合情合理，不是看不起，而是真的很好奇。

比方说，如果不是25岁的赛沙迪，随便委一个四五十岁的国会议员去扛青年体育部长这一重任，他真也会想到要去打造一个电子竞技体育馆？而且还要筹办全国电子竞技联赛？

赛沙迪说；“印尼在几个月前举办的电子竞技赛事座无虚席，观众要比足球决赛还要多，那个赛馆坐满了8万人，看着玩家的电子竞技比赛，收看直播的人数高达50万，所以广告收益是很大的。”

言下之意是；这可是一门大生意！

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因为他很出名，而且很年轻就很出名，所以他说的每一句话，就很有影响力，他这一说，未来世界肯定要改变了，大马也要开始电竞化了。

可以肯定的是，他有一定影响力去促成他想要做的事，至少可以直接影响今日国内青少年，他所可能发挥的影响力，犹胜偶象级大歌星、大明星。

不信你去问谷歌，谷歌搜寻自会告诉你；没错，他真的很出名！

如果谷歌热搜是名气指标，区区一个辩论员赛沙迪只排在纳吉和敦马之后，甚至名列安华之前，堪称后生可畏啊！

他之所以出名，始于辩论大赛。

辩论不是一个职业，听说过职业运动员、职业拳手、职业棒球手等，就没听说过职业辩论员。

在很多辩论赛场上，让人拍按叫绝的辩论高手，常会让听众血脉贲张，情绪会随他翻转，结果就一举成名天下知，可要红到名气直追两任首相，看来也只有赛沙迪一人。

当然，赛沙迪的口才要加上明星级的俊俏长相，才能成为万人迷，即使不在辩论赛场，去拍电影票房肯定也扶摇直上，随便唱首歌送上优管，看来也可轻昜搏得百万点击率。

但是，再怎么红，如果没有马来西亚的特殊政治气候，没有509以至改朝换代的风潮，赛沙迪要在谷歌搜寻排行榜上直追纳吉，直追敦马恐怕还真没那么容易。

事实证明，是政治，而且是509的政治，把赛沙迪顺手给推上谷歌了。

这也同时证明了，辨论虽非一个职业，但在政治舞台却有它不可替代的价值。

君不见很多杰出的反对党人，包括倪可敏和林冠英都是一流的辩论高手，政坛上能把“辩论”这回事发挥到淋漓尽致，看来也非倪、林二人莫属，靠辩论起家的代表人物，即便如此也登不上谷歌热搜排行榜。

反而坐拥3届亚洲辩论赛冠军的赛沙迪，根本不须几十年翻滚，只那两下子功夫就在谷歌一路顺风，热搜榜上要比倪可敏和林冠英威风多了。

又但是，在谷歌爆红，可不一定是好事！

排行榜首的纳吉这么红，红过敦马，却肯定是个谁都不想要的超红；纳吉之所以在谷歌搜寻排行榜上遥遥领先，靠的是人人都要搜出纳吉的坏消息，人人要知纳吉最后的下场，所以就天天狂搜纳吉、纳吉、纳吉……25岁出名其实太早了，早到需要有人一直不停在他耳边不断的提醒；还有几十的路要走，你就慢慢走好来，你要千万小心走下去，千万不要一个行差踏错走上纳吉这条路，即使名列榜首，何用啊！

（作者为本报吉打州采访主任）