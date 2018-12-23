符绩理：确保建筑业持续发展·盼1400亿工程明年初启动 马来西亚建筑商总会主席符绩理表示，政府料于2019年展开总额达1400亿令吉的建设工程，该会希望政府能在明年初启动这些工程，以确保国内建筑业的连续性和可持续性。

林福（左二）赠送纪念品给符绩理。左一为朱晋葆；右一是梁志华。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保22日讯）马来西亚建筑商总会主席符绩理表示，政府料于2019年展开总额达1400亿令吉的建设工程，该会希望政府能在明年初启动这些工程，以确保国内建筑业的连续性和可持续性。

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他说，尽管政府在2019年财政预算案中并无宣布新的大型工程项目，但对该会而言，他们非常欢迎政府宣布继续实施轻快铁第3路线（LRT3）、捷运第2路线（MRT2）、可负担房屋、乡区房屋，以及提升公路、政府学校、诊所、宗教建筑和警局的计划。

他昨晚在霹雳水喉公会庆祝成立44周年联欢晚宴致词时指出，根据统计局的季度建筑统计报告，2018年第3季度的建筑工程总值达363亿令吉，相比前季的356亿令吉，共获得5.2%的适度成长。

他强调，建筑业是国家经济成长的催化剂，任何政策的变动都会直接影建筑业是成长催化剂响该会会员及约140个下游工业，其中包括小型承包商、建筑材料供应商、建筑材料工厂、运输业者、建筑工人，甚至是为工人提供食物的小贩。

他说，所有在今年12月29日期限前到期的保留金（retention sum），只要承包商有合理的理由，都可向关税局申请展延缴付销售税。

他指出，总会也从马来西亚建筑劳工交换中心有限公司（CLAB）了解到，政府已回应该会的要求，将简化对G1指G3级建筑承包商的申请外劳批准条件，有助于加快招聘外劳的工作。

他说，该会将于明年1月开始连同CLAB举办招聘外劳的讲座会，届时希望大家踊跃参与，以更进一步地了解招聘外劳程序及条件。

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出席者包括霹雳水喉公会会长林福、署理会长朱晋葆、副会长何志明及梁志华。