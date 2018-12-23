冯以量1月12及13来槟开讲‧邀你把爱带回家 这是由槟城光大区州议员郑来兴服务中心主催，Triple IProduction House举办，北海佛教居士林青年组及北海中华公学总校家教协会联办的2019冯以量槟城讲座会。

冯以量槟城讲座会主办当局欢迎公众出席，右起为北海佛教居士林青年团理事邱武鉴、Triple I Production House 总监王涵奕、槟城讲座会协调洪明泉、郑来兴、钟灵独中副校长许文龙、北海中华总校家协财政钟俊英、王福祥、工委张碧琼和林昕倪。（图：星洲日报）

（槟城22日讯）资深辅导工作者冯以量硕士将于明年1月12日下午2时30分在钟灵独中大礼堂，以及1月13日下午2时在北海中华总校礼堂举行的两场“把爱带回家”父母成长讲座会主讲家庭伦理，出席者须乐捐10令吉。

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这是由槟城光大区州议员郑来兴服务中心主催，Triple IProduction House举办，北海佛教居士林青年组及北海中华公学总校家教协会联办的2019冯以量槟城讲座会。

工委会主席王福祥今早召开新闻发布会说，他们很高兴能够邀请到冯以量到槟给予一连5天的3场校园演讲及2场公开演讲。

上述校园演讲是2019年冯以量在槟城的首2场演讲。

王福祥盼家长抽空出席

王福祥希望父母、教育工作者，还有想更了解自己的青少年不要错过，抽空出席讲座。

有关乐捐扣除开销之后，盈余将捐给钟灵独中、檀香爱心福利中心、北海佛教居士林青年组和北海中华总校家协。

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详情可联络：王福祥（016-4819315）、钟灵独中（04-8283655）、郑来兴服务中心（04-2277068）、檀香爱心福利中心（04-6451141）、陈乙锌（012-5037880）、林国雄（012-4948488）（北海中华总校）、邱武鉴（012-5335917）及林智升（016-4367252）（北海佛教居士林）。