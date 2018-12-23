希盟议员不挺废死须辞职·致刘伟强公开信·受害者家属呛操控司法 一群受害者家属撰写公开信予掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强，表示对后者指“反对废除死刑的希盟议员必须辞职”的言论感到绝望。

（雪兰莪．八打灵再也22日讯）一群受害者家属撰写公开信予掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强，表示对后者指“反对废除死刑的希盟议员必须辞职”的言论感到绝望。

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“您说政府的议员若是违背您的意愿，反对废除死刑就必须辞职。这番言论让我们感到绝望，原来司法还可以被一个力量所操控，那就是你们这些政客。”

家属在题为《拿督刘伟强，放过我们这些受害者的家属吧》信函中指出，刘伟强的这番言论不仅是二度伤害家属，更是莫大的羞辱及尊严的践踏。

“我们的法律就那么不公吗？难道只有死囚的人权是人权，我们的至亲，他们的人权就不是人权？

指废死变政治报复工具

“我们不想知道政府废除死刑的议程，甚至不想卷入这政治的漩涡之中。我们只是希望正义得以伸张，司法得以还我们至亲一个公道。我们不希望废除死刑成为你们政府政治报复的工具。”

信函指出，受害者这些年来不断与警方的调查单位配合，录口供、辨认证人、取证、与查案官通话，甚至是每天到警局报到，都成为他们跟进案件进展的日常。

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“好不容易等到检察署决定提控这些杀人犯后，迎接我们的是漫长的审讯。每天早上我们睁开眼睛，最期盼的是接到警方的联系，等待着法庭的听审时间。

为提控杀人犯受尽折腾

“审讯期间，无论路途多么遥远，工作再怎么累，我们都会出席庭审。看着这些杀人犯在法官面前扮可怜博同情，难以想像他们干案时的无情与冷血。那是一条人命啊！他们是我们的爸爸，妈妈，姐姐，哥哥。”

信函写道，他们只是想要平安生活的平凡人，但是被杀人犯破坏了美满的家庭，而最终等到司法为至亲伸张正义后，政府却要考虑废除死刑，这无疑是另一重打击。

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“在我们的至亲中，有的是被谋杀，有的被奸杀，还有的是被黑帮寻仇所杀。我们希望您能花一分钟的时间，读一读我们这些受害者家属的心声。”

给拿督刘伟强部长的公开信：

《拿督刘伟强，放过我们这些受害者的家属吧》

我们知道您贵人事忙，或许这封信您不会看，也没时间看。哪怕是有一点机会能让您看见，我们也不愿放弃这渺茫的机会。我们的至亲中有的是被谋杀，有的被奸杀，还有的是被黑帮寻仇所杀。所以，我们希望您能花一分钟的时间，就短短的一分钟，读一读我们这些受害者家属的心声。

自从您公开表示政府将在国会提呈法案废除死刑开始，我们这些受害者的家属都感到非常的不安。长年累月来，我们不断地与警方的调查单位配合，录口供，辨认证人，取证，与负责调查的查案官通电话，甚至于每一天到警局报到成了我们更新案件调查最新进展的日常，就为了期盼司法能够换我们至亲一个公道。

对强迫挺废死言论感绝望

好不容易，检察署决定提控这些杀人犯后，迎接我们的是漫长的审讯等待。每一天早上我们睁开眼睛，最期盼的是接到警方的联系，等待着法庭的听审时间。审讯期间，无论路途多么遥远，工作再怎么累，我们都会出席庭审。看着这些杀人犯在法官面前扮可怜博同情的嘴脸，我们这些家属何尝可以想像他们干案时的无情与冷血，那是一条人命啊！他们是我们的爸爸，妈妈，姐姐，哥哥。看着他们在庭上的自圆其说，仿佛我们的心就被一刀一刀的划。内心的伤痛又有谁能体会。

我们不想成为媒体的聚焦点，我们只是一介平民，想平平安安的过一生。然而这些杀人犯，却破坏了我们原本美满的家庭。如今司法已经为我们的至亲们伸张了正义。然而迎接我们的是另一个晴天霹雳。今天您说政府的议员若是违背您的意愿，反对废除死刑就必须辞职。这番言论让我们顿时感到绝望，原来司法还可以被一个力量所操控，那就是你们这些政客。

你们彻彻底底的伤害了我们。这不只是2度伤害，简直就是在羞辱我们这些家属，践踏我们的尊严，要我们无地自容。试问，我们的法律就是那么的不公正吗？难道只有死囚的人权是人权，我们的至亲，他们的人权就不是人权？

在我们这一群受害者家属当中，有些年迈的双亲在漫长的审讯与执行期间已经永远无法见证司法为他们的至亲伸张正义。我们不想这些杀人犯就这样逍遥法外，而我们的至亲就这样无辜的被牺牲。

我们书读得不多，文笔不好，无法像许多报纸专栏作者般滔滔不绝地写。但是这封信却用了我们几个小时的时间来写。当中我们这十多年来的无奈，心酸，疲劳又有谁能知晓。

我们不想知道政府废除死刑的议程，甚至不想卷入这政治的漩涡之中。我们只是希望正义得以伸张，司法得以还我们至亲一个公道。我们不希望废除死刑成为你们政府政治报复的工具。

希望政府能怜悯我们这些家属。

不愿记名的家属们 跪启