江迅‧书香滋养：京沪实体书店多元业态融合 到2020年，一区一书城，北京市所属16区，每区有一家具综合文化服务功能的大型书城；建200家特色书店，提高扶持资金，鼓励发展24小时书店；以社区书店为重点：谋建15分钟公共阅读服务体系，让市民能在15分钟内找到一家实体书店。此外，倡导书店利用互联网、物联网等新技术手段创新经营业态，推进数码化升级改造为新一代“智能书城”。

人们常说，书店是人的精神寄托，是不可或缺的生活方式。试问，你有多久没走进书店？这是一个轻点滑鼠，就能买到书的年代；这是一个没有纸张，也能读书的时代。现在人的生活节奏快，压力大，网络又发达，网上书店方便快速，逛书店的人越来越少。

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北京日前发布了一份新闻出版广电发展报告。报告提及，2020年北京对大型书店、特色书店、社区书店有新布局。其实，4个月前，北京的实体书店经营者收到“大礼包”，市政府发布《支持实体书店发展的实施意见》，实实在在的扶持政策，对实体书店经营者和读者都是利好消息。

到2020年，一区一书城，北京市所属16区，每区有一家具综合文化服务功能的大型书城；建200家特色书店，提高扶持资金，鼓励发展24小时书店；以社区书店为重点：谋建15分钟公共阅读服务体系，让市民能在15分钟内找到一家实体书店。此外，倡导书店利用互联网、物联网等新技术手段创新经营业态，推进数码化升级改造为新一代“智能书城”。

这些年，各类书店始终在“情怀与生存”之间挣扎，特别是实体校园书店，经营更不易，成本难回收，各界都关注校园书店的“生存状况”，大学出版社或一些企业纷纷投入资金参与运作。今年，上海实体书店开始回归大学校园，华东理工大学梅陇路上的陇上书店、同济大学周边赤峰路上的同济书店……已有5家校园书店接连开业，目前，沪上高校校园已拥有31家实体书店，或新开张，或转型升级优化。

这类校园书店，大都由大学、大学出版社、实体书店融合，成为书香人文地标。据悉，上海要在三年内实现60多家高校实体书店全城覆盖。相较一般的实体书店，高校书店的一大优势在于，大学出版社往往是实体书店的主要运营方之一，除了投入资金运作，在书店定位、图书筛选、作者人脉等方面更具专业优势。 2018年5月新开的同济书店，店内有图书近5000种，以设计、科技、人文、艺术类图书为主，总计万多册。其中，依托同济优势学科的建筑学、德语教育等领域书籍，更是书店亮点。

实体书店的优势在于以策展思路推荐好书、策划阅读活动，让读者不经意间在书店里与心仪的图书邂逅。未来实体书店业的一大趋势，便是以文化消费为核心，完成网上线下一体化的智能共用平台转型，以技术应用和大数据驱动为支撑。一些新开的实体书店突破“大而全”的传统模式，精心营造某一领域的“小而美”阅读空间。那家新开张的西西弗书店，坐落于游客如织的南京东路，是第一家旅行主题书店，在人文旅行图书领域启动“说走就走的旅行”。书店整体设计思路是以“座标”、“方向”为关键字，将旅游与生活概念融合整个空间，店内约2万种、五六万册图书中，大半与旅行相关。无论是店内大型热气球模型、丰富的世界行者藏品，还是以“候车站”形象招徕读者的咖啡区、模拟地铁路线图的导航延伸等，处处表露“旅行”元素。

在实体书店每一个角落，都有书的故事，每一个故事，都能找到你需要的声音。在书海里漫步，犹如一条遨游在大海里的小鱼，是那样的渺小，看不见头顶的蓝天，探不到海洋的深浅，读过再多的书，仍会觉得自己知识匮乏。在书店里，放下喧嚣和浮躁，由书香来滋养。正是：一家书店，能温暖一座城。