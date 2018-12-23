佳日星：助发展商销售达标‧可负担屋发售额应扩大至40% 槟州地方政府、房屋及城乡规划委员会主席佳日星说，他将在槟州行政议会上建议扩大可负担房屋的公开发售额至40%，以协助发展商达到销售目标。

拿督慕沙（左起）、孙意志、佳日星、沙迪斯及戴建发为麦曼珍The Park可负担房屋计划主持盖顶仪式。（图：星洲日报）

（槟城‧北海22日讯）槟州地方政府、房屋及城乡规划委员会主席佳日星说，他将在槟州行政议会上建议扩大可负担房屋的公开发售额至40%，以协助发展商达到销售目标。

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他希望发展商配合州政府，而州政府也愿意协助发展商。

他今日为麦曼珍The Park可负担房屋计划主持盖顶仪式并致词时说，私人界兴建可负担房屋不容易，因为那是不赚钱的计划，而且须根据州政府设定的顶价出售，即槟岛不可超过30万令吉及威省不超过25万令吉。

州政府愿以奖励方式协助

佳日星说，私人界如Silver Channel与州政府配合，兴建可负担房屋计划，因此州政府愿意以奖励的方式协助发展商售出可负担房屋单位。

他也赞扬The Park可负担房屋计划已售出90%，目前仅剩70个单位。

出席者包括峇眼惹玛州议员孙意志、峇眼达南州议员沙迪斯及Si l v e rChannel董事拿督慕沙及戴建发等。