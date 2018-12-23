绿肺从宪报上除名．居民抗议砍森林建屋 来自武吉拉贡森林保留地（Hutan Simpan Bukit Lagong）周边的居民今早高举横幅，抗议雪州政府将该森林保留地从宪报上除名，以开发及兴建高密度的房屋住宅区，希望州政府重新检讨该计划。

约60名居民高举横幅抗议雪州政府将武吉拉贡森林保留地从宪报上除名及兴建房屋。前排左八为陈盈孜，右七起为蔡伟杰及梁自坚。 （图：星洲日报）

（雪兰莪．士拉央22日讯）来自武吉拉贡森林保留地（Hutan Simpan Bukit Lagong）周边的居民今早高举横幅，抗议雪州政府将该森林保留地从宪报上除名，以开发及兴建高密度的房屋住宅区，希望州政府重新检讨该计划。

广告

约60名居民今早在公正党士 拉央区国会议员梁自坚及公正党 万挠区州议员蔡伟杰的陪同下展 开和平请愿运动，出席的居民包 括来自阿曼西亚拉花园（Taman Amansiara）、武吉拉贡原住民 村、甘榜士拉央巴登（Kampung Selayang Pandang）及安达里花 园（Taman Andari Townvilla）。

据了解，武吉拉贡森林保留 地的28.3公顷（70英亩）森林地 将交给雪州发展机构，以作为屋 业发展，引起当地居民不满，尤 其首当其冲的阿曼西亚拉花园居民。

陈盈孜 ：斜度高不适合发展

阿曼西亚拉花园 工作委员会主 席陈盈孜指出，她是在11 月23日从报章上得知武吉 拉贡森林保留地将从宪报 上除名及兴建房屋计划 后，开始成立该委员会， 并在3个星期的时间内收 集了该花园的1065名居民 的签名。

她表示，她已在提呈 反对期限内的本月20日， 将所收集的居民签名提呈 给雪州森林局，目前正在 等待当局召开听证会。

她说，该森林保留地 的斜度高，当年在兴建该 花园时，已发生多宗坍塌 事件，最严重的是在2009 年发生的土崩，当时关闭大道长 达1个月时间，导致居民及驾驶人 士的困扰。

广告

她指出，虽然当局建议另一 片森林取代该森林，但这是斜度 高的森林，并不适合兴建房屋， 更何况它也是马来西亚森林研究 院（FRIM）的缓冲区，居民坚决 反对及希望政府取消这项计划。

她也说，在士拉央市议会的 2030年地方蓝图草案，市议会已 经把武吉拉贡森林保留地的用途 改为住宅区，希望市议会主席更 改换原本的用途，作为森林保留 地，她也已提出反对意见给市议 会。

梁自坚： 已呈国会盼重新检讨

梁自坚指出，该 森林保留地已 在2003年议决在宪报上除 名，惟当时该决策被搁置 至今。

广告

他认为，该森林保留 地不适合兴建房屋，虽然 雪州有高密度居民，但仍 有其他更适合的地段进行 房屋发展计划，希望政府 重新研究，以改用其他地 段，不要将宪报上除名。

他说，他已在国会上 提呈该课题，希望联邦政 府及州政府重新探讨森林 砍伐的政策，将导致闪电 水灾等问题，尤其是士拉 央居民已受够了闪电水灾 问题。

蔡伟杰：收集签名拟开听证会

蔡伟杰指出，已有多 名州议员在过去的 州议会上辩论该森林保留地 课题，并获得许多非政府组 织及居民关注，希望政府能 重新研究该决定。

他说，州政府也正在收 集居民的意见及反对声音， 以召开听证会，希望有更多 的居民能站出来作出反对。

他表示，森林是国家及 人民的财产，将森林保留地 从宪报上除名不是一项好计 划，而将另一片森林作为取 代也不是好的解决方案。

丹斯里沙烈（大马自然协会高级顾问）：保存森林作研究用途

“这是一片独特的森林，也是作为马来西亚森林研究院的研究 用途，我希望整座武吉拉贡森林能作为森林保留地继续保存。

该森林的斜度极高，若进行房屋发展计划，将会将森林铲平， 或会导致土崩，同时也会引发社区问题，导致交通阻塞。以我的估 计，70英亩地段将可兴建5000个单位房屋。

既然社区人士已提出反对，政府就必须聆听人民的心声，而该 森林也是原住民生计的来源，他们的心声必须被尊重。”

钟学明（阿曼西亚拉花园居民）：忧开发致土崩水灾

“我在这里住 了6年，喜欢这里 舒适的环境，坚决 反对砍伐森林开发 成住宅区。我担心 一旦砍伐森林，将 造成土崩、水灾等 安全问题，而我们 的住宅区就在森林 毗邻，将直接受到 影响，担心淡江高 峰塔事件重演。”

兰古玛（武吉拉贡原住民村村长）：森林是原住民命脉

“我们身为原住民， 热爱大自然，是站在前线 包卫森林环境的群体，不 允许任何人破坏森林，因 为森林是我们生命的脉 搏，也是原住民出生及死 亡的地方。

原住民依靠在森林内 打猎及采摘植物维生，这 是我们的经济来源，森林 被砍伐后如何维生。我也 担心日后将有更大片面积森林被砍伐，希望当 局能取消该房屋发展计划。”