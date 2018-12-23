华人爱生“龙儿龙女”‧曼绒县华小新生暴增 华裔家庭喜欢生“龙儿”、“龙女”的观念依然存在，曼绒县明年入读小学一年级的“小龙儿”及“小龙女”新生人数猛增！

曼绒县24所华小明年入学的小一新生达1063人，比今年的961人增加了102人。（图：星洲日报）

（霹雳‧实兆远22日讯）华裔家庭喜欢生“龙儿”、“龙女”的观念依然存在，曼绒县明年入读小学一年级的“小龙儿”及“小龙女”新生人数猛增！

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星洲日报《大霹雳》社区报记者向曼绒县24所华小校长收集到的明年新学年小一新生人数为1063人，对比去年的961人（生肖是兔）及前年（生肖是老虎）的891人，分别增加了102人及172人。

乡区更受生肖喜好影响

根据地区（城市与乡区）的学生数据进行比较分析，位于乡区，尤其是渔村地区的家庭更受生肖喜好的影响，其中位于班台的直民华小（渔村小镇）明年的小一新生人数增加至147人，今年的小一新生人数是124人，增加了23人。

也是属于渔村地区的邦咯岛华联一校及华联二校明年的新生人数也出现增加，分别增加了10人及7人。华联一校明年的小一新生是21人，今年是11人，而华联二校明年的小一新生是27人，今年是20人。

除了渔村地区的华小小一新生人数增加，位于乡区的华人新村华小也普遍出现了“龙子龙女”比较多的现象，其中在木威区内的11所华小中，多达10所华小小一新生人数增加（包括直民），只有位于爱大华小镇的民德华小小一新生人数比起今年出现减少的现象。

至于位于城镇地区的华小，如实兆远市区的曼绒最大型华小中正华小的小一新生人数没有增加，与去年的135人一样。

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薛仁爱：直民华小增23新生

新上任的直民华小校长薛仁爱说，该校2019年的新生人数比今年增加了23人，当中的原因是与生肖有关。

“渔村居民的观念还是比较传统，因此会比较喜欢生龙儿龙女，自然的到了龙儿龙女上小一的时候，学生人数就增加了。”

陈官福：基督徒社区不受影响

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属于曼绒县最大华人新村的格尼市华小校长陈官福受访时说，生肖喜好除了在农村与渔村地区还盛行，另一影响的因素是宗教，若是在传统民间信仰或道教盛行的地区，龙年出生的孩子肯定会增加，但若是在基督徒居多的社区，就不会出现这种现象。

他说，以格尼市华小为例，由于村民的信仰是道教与基督教都有，因此明年新学年的小一新生人数有增加，但没有猛增。

曼绒增至9所微小

受到人口迁移及华裔年青夫妇减少生育影响，在曼绒县内，学生人数少过100名的微型华小，也从今年的8所，增加至明年的9所。

根据2018年的统计，全校学生人数少于100名的8所华小是爱大华甘光马坡华小、爱大华拉也淡培民华小、昔加里培民华小、双礼佛渊民华小、新甘光国民华小、五条路华小、邦咯华联二校（只设一至四年级班）及实兆远革成华小，而2019年增加的一所是位于木威的培青华小，全校学生人数是87名。