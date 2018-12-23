特朗普发布平安夜放假通知·美国政府24日没停摆 美国联邦政府将在12月24日停摆（goverment shutdown）？人家美国总统特朗普发布的是平安夜放假通知，而非宣布美国政府“关门”啦！

从美国白宫网站上看到的平安夜放假通知可以看到，这则通知强调的是联邦政府的所有行政部门和相关机构都应该在12月24日关门，而非“政府停摆”。

（雪兰莪．八打灵再也22日讯）美国联邦政府将在12月24日停摆（goverment shutdown）？人家美国总统特朗普发布的是平安夜放假通知，而非宣布美国政府“关门”啦！

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日前，有报道称特朗普已签署命令要求美国政府在12月24日停摆，并称这是华盛顿围绕预算政治角力的结果。

报道中表示，“如果白宫与国会在21日前不能就支出问题达成协议，那么大约四分之一联邦政府运营将面临资金告罄，导致政府部份关闭，包括国土安全部、交通部、内政部、农业部等15个政府部门，将影响约80万政府工作人员。其中一半工作人员将面临暂时无偿工作的情况，另一半将回家。”

然而，根据白宫发布的总统行政命令显示，特朗普发布的实则是一则平安夜“放假通知”。

目前，特朗普有关12月24日“放假通知”的行政命令，依然挂在美国白宫网站上，这则通知的大标题为“关于2018年12月24日联邦政府部门与机构关门的通知”。

该通知的第一条内容为“联邦政府的所有行政部门和相关机构都应该在2018年12月24日平安夜这天（星期一）关闭，雇员可以不用到岗工作”。

而第二条内容则为“政府行政部门和相关机构的负责人可以决定，出于国家安全、国防以及其他公共需求的考虑，一些部门和设施必须保持开放，某些雇员必须在2018年12月24日到岗”。

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可以看到，这则通知强调的是政府部门在12月24日放假，而非“政府停摆”。

因此根据推测，之所以会引发“特朗普宣布美国政府停摆”的误会，主要是部份媒体将特朗普发布的放假通知，与之前传言美国政府要停摆的说法混为一谈。

特朗普放弃拨款筑墙要求

此前因为特朗普要求国会拨款50亿美元，以便开始在美国和墨西哥边境筑墙，但这遭到民主党和部份共和党人都对此持反对意见；而尽管特朗普软化了对50亿美元筑墙费的要求，但在关门最后期限前，围绕预算的僵局依旧存在。

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《华盛顿邮报》18日报道说，特朗普已经放弃要求了数月的50亿美元拨款，以避免美国政府在本周末停摆；美联社的报道也说，白宫秘书表示特朗普愿意与国会合作避免政府停摆。

美国有线电视新闻网（CNN）最新的报道中也援引消息人士的话称，参议院的共和党人正在起草一份短期协议，以保证政府不会停摆。