茨厂街“温馨冬至”活动．反应踊跃追加300份．800人享温馨汤圆 茨 厂街的“温馨冬至”免费派汤圆活动反应热烈，年长人士更是清晨6时便开始到场排队，以便能在冬至佳节能吃得热腾腾的汤圆和获得礼品。

周连琼（后排右起）、叶奕良、姚长禄、丘祖锟、李明康及陈国展在现场派送汤圆及礼品给年长者。（图：星洲日报）

（吉隆坡22日讯）茨 厂街的“温馨冬至”免费派汤圆活动反应热烈，年长人士更是清晨6时便开始到场排队，以便能在冬至佳节能吃得热腾腾的汤圆和获得礼品。

广告

由于现场排队的人数 众多，主办方从原定派送的 500份汤圆追加至800份，让 更多年长者受惠。

上述活动由凤凰饼家主 办，其他参与单位有优果精 致烘焙坊、Otea珍珠奶茶专 卖店、好运来小菜馆、康乐 夜市咸蛋超人及新洞庭骨煲 湘菜馆，茨厂街睦邻计划中 心参与协调。除了汤圆，长 者也可在活动中获得凤凰饼 家赞助的饼及蛋糕，饮料及 一封红包。

活动还未开始前，已有大批年长者在现场排队等候，准备领取礼品及热腾腾的汤圆。（图：星洲日报）

友族现场学制汤圆

现场所见，一大清早， 已有不少年长者在派送地 点前大排长龙，队伍更是 从汉里卡路（Jalan Hang Lekiu）排至苏丹街（Jalan Sultan）。

此外，有一班茨厂街 睦邻计划中心的友族同胞 在现场学习制作汤圆，现做 现派，场面欢乐。主办方亦 有准备特别等待区给残障人 士，让他们不必排队，也能 吃到汤圆。

友族同胞在现场参与制作汤圆，令现场增添多元色彩。 （图：星洲日报）

叶奕良：与后辈分享冬至意义

广告

马来西亚广州投资促进总会副总会长拿督叶奕良说，他是 第二次参与有关活动，意义深远。

“我国是个多元文化及种族的国家，因此这具有意义的传统 文化节日必须大力推广。我认为此活动必须延续下去，让更多年 长人士及一些流浪汉能度过温暖的冬至节日。”

他说，每年冬至节日正值学校假期，校方难以与学生一同欢 庆。因此，父母及长辈需多多与后辈分享冬至节日意义，让这个 传统文化能继续传承下去。

陈国展：友族也参与活动

广告

茨厂街睦邻计划中心主席拿督陈国 展，该中心成立于2017年，此次 该中心的其他友族同胞亦一起参与，维持及 协调现场秩序。

他也说，主办方已经第四次举办相关活 动，日前也通过报纸宣传有关活动，因此促 成今届的活动反应热烈，其中有者更是于清 晨6时便开始在现场排队等候。

黄建烨： 手工制1.2万汤圆

好运来小 菜馆厨 师黄建烨说，其 餐馆为该活动准 备了1万2000粒汤 圆，全数由手工 制作，并于数日 前已开始准备。

他说，其餐 馆皆有参与一年 四季的中华文化 慈善活动，除了能 回馈社会之余，也能帮助到社会上一 些贫困人士。

在场者尚有嘉宾拿督周连琼、茨 厂街睦邻计划中心副主席丘祖锟、马 华副总会长拿督斯里姚长禄及行动党 武吉免登区国会议员方贵伦助理李明康。