网传视频‧举刀相向挥铁链叫嚣‧非法看车员攻击执法员 非法看车员持刀、挥铁链攻击市政厅执法员的视频，近日开始在社交媒体平台流传开来，突显亚罗士打区内非法看车员问题日愈严重！

非法看车员举刀相向，背向镜头者为被攻击的执法员。（图：星洲日报）

（吉打‧亚罗士打22日讯）非法看车员持刀、挥铁链攻击市政厅执法员的视频，近日开始在社交媒体平台流传开来，突显亚罗士打区内非法看车员问题日愈严重！

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有关视频明显可见逞凶的非法看车员，一手持刀，一手挥铁链，对着执法员叫嚣，且一再有攻击之举。好汉不吃眼前亏，手无寸铁的执法员唯有闪避、先撤退求自保。

警方已逮捕涉案者

哥打达鲁阿曼州议员郑瑞隆今日证实视频流传的事件，是被攻击的执法员当时刚到场，都还来不及穿上制服。执法员过后已据情报警，而警方已逮捕涉案者。

“网上流传的视频，是12月9日晚上10时发生在太子路的事件，被攻击的执法员手部和背部受伤，据了解这类情况已非首次发生，市厅也已视之为严重且须加速处理的问题。”

郑瑞隆（中）和陈国耀行政议员的特别助理张文杰慰问被攻击的市厅执法员（右）。

米都非法看车员日益猖獗

他说，亚罗士打市厅辖区非法看车员日愈猖獗，常以身体语言甚至直接恫言破坏车辆等态度，威迫停车人士付费，而只要附近有宴会、有夜食的角落，就肯定有非法看车员出没。

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他说，吉打港口码头的情况最严重，凶悍的非法看车员甚至以合法停车位已满，硬指挥司机停到店屋前，然后狮子开大口向车主索取30令吉，这已远高于合法停车场征收的15令吉停车费。

他说，市厅虽有派员取缔，但参与行动的执法员身上没有武器，即连一支可防身自卫的警棍都没有，因此不被非法看车员放在眼里。

他同意让执法员持警棍出巡的建议，并认为不少非法看车员是吸毒者，一遇阻拦就会失去理智发狂攻击，而让执法员持警棍出勤，至少可自卫。