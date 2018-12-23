猪光宝气过肥年” 庙会‧1月18启动礼派双红包 为了打响双喜双福好头炮，为2019年“猪光宝气过肥年”庙会掀开序幕的启动礼将会有双封发财红包派送，祝福讨过双红包的市民率先取得双好彩头，过一个双丰收大好年。

工委会召开会议策划庙会精彩节目后合照。前排左起是郑国权、李荪水、张文鼎、余伟财、伍添福及陈孟利；前排右起为冯溍敏、辛纶皓、梁华胜、朱允楠及黄绍铭。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保22日讯）为了打响双喜双福好头炮，为2019年“猪光宝气过肥年”庙会掀开序幕的启动礼将会有双封发财红包派送，祝福讨过双红包的市民率先取得双好彩头，过一个双丰收大好年。

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庙会启动礼将于1月18日（星期五）早上9时，在怡保斗母宫热闹登场。

马华妇女组主席拿督王赛之受邀为庙会主持启动礼。

到时星洲日报和怡保斗母宫代表在新的一年里，与财神爷联手派出双封发财红包给来到现场的民众。

送100份“星春展”现金券

双封发财红包有怡保斗母宫派出的利是和星洲日报送出的5令吉“星春展”现金券，民众拿过红包后可马上前往已经开市的“星春展”购买年货。

5令吉“星春展”现金券红包只限100份，先到先得。

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大会也在现场安排舞狮舞龙队伍，除了在启动礼呈献象征祥瑞的舞狮舞龙表演外，龙狮也会进入“星春展”各年货摊位向大家拜个早年，期望把庙会和“星春展”气氛炒热。

启动礼当晚还有新年歌唱舞台表演，新春热闹气氛将会继续燃烧。

星洲日报举办活动之余也不忘回馈读者，在庙会和“星春展”举办期间穿插多个欢乐时光（Happy Hour）时段，让民众以最优惠的价钱购买年货商品。

“星春展”1月18起乐翻天

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2019年“猪光宝气过肥年”庙会和拥有琳瑯满目年货商品供选购的“星春展”，将于明年1月18（星期五）至20日（星期日）一连3天在怡保斗母宫举行，入场免费。

庙会节目多姿多彩，盛况空前热闹，市民不要错过参与的机会。

连续举办7年的庙会将延续往年的新春热潮气氛，让市民透过一连3天的丰富节目、文化和年货商品摊位，感受乐翻天、迎新年的浓厚华人新年氛围。

2019年“猪光宝气过肥年”庙会由星洲日报、光明日报和怡保斗母宫联办，白世音研究与发展机构为主要赞助，白世音文化艺术也派出舞蹈员在庙会开幕仪式上呈献3支舞姿美妙的舞蹈。

庙会工委会日前进行筹备会议后召开新闻发布会，工委会成员精心策划庙会精彩节目，期待民众兴高采烈逛庙会，满载而归。

出席新闻发布会者包括星洲日报霹雳区高级经理黄绍铭、霹雳州业务促进部副经理冯溍敏、怡保斗母宫主席陈孟利、署理主席伍添福、副主席张文鼎、辛纶皓、梁华胜、总务朱允楠、副总务郑国权、财政余伟财和副财政李荪水。