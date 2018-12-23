太平医院缺O型血‧民众受促踊跃捐血 太平医院血库负责医生沙里指出，目前太平医院血库内的O血型存血量偏低，已到达了储血量最低水平，属于严缺情况。

（霹雳‧太平22日讯）太平医院血库严缺O型血液，O血型民众受促卷起衣袖贡献热血！

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太平医院血库负责医生沙里指出，目前太平医院血库内的O血型存血量偏低，已到达了储血量最低水平，属于严缺情况。

他说，从上个月中旬开始，O型血液即出现欠缺情况，至今未见改善，因此希望O血型民众踊跃捐血。

他指出，为了克服上述窘境，医院会派出更多的工作人员，协助团体举办集体捐血运动，以免有意捐血者因为等得太久而放弃。

他指出，尽管医院血库O血型储血量出现不足，但依然足够应急，这意味著医院若遇到有病人需要有关血型血液是不会有问题的，只是储血量低水平状况，是需要采取加紧对应措施。

沙里表示，其中一个对应方案，即院方会在这个时段加强与各相关团体联办捐血运动，同时也会查阅记录，将讯息传达给经常捐血者，让更多人自动到医院捐血。

他说，近年在太平区内，捐血的民众人数有所增加，而且定期捐血的民众也大有提升，不过尚有很大增进空间，因此院方也会通过各种方式以教育民众，包括到学校及员工人数高的私人界单位作出推动。