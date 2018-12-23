筹款联办婚礼‧村民助3对新人成婚 3对巫裔新人婚礼经费不足陷入窘境，结果全村人齐心协力号召赞助情况下，成功筹获足以筹办盛大婚礼的赞助费，为这3新人举行集体婚宴之同时，也为整村人留下美好的回忆。

3对新人在村民协助下，集体行婚礼。（图：星洲日报）

（吉打‧亚罗士打22日讯）不够钱结婚？可筹款联办婚礼。

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3对巫裔新人婚礼经费不足陷入窘境，结果全村人齐心协力号召赞助情况下，成功筹获足以筹办盛大婚礼的赞助费，为这3新人举行集体婚宴之同时，也为整村人留下美好的回忆。

这场婚礼今午1时在甘榜市布朗亚罗进行。3对新人乘坐村民特制的花车抵达现场，并接受在场约1000名村民和家人的祝福。

3对新人分别是爱娜与阿米祖、阿迪娜与祖基菲里、以及法兹与阿米查。他们是在甘榜市布朗亚罗福利和休闲俱乐部成员和居民协助下，联合举办了婚礼。

纳西尔：减轻贫困村民婚礼费用

俱乐部主席莫哈末纳西尔（48岁）说，该俱乐部是在2个月前开始筹策大计，原本有5对新人报名，但由于婚礼现场空间有限，因此只允许3对新人集体结婚。

他说，一场婚礼总花费约1万3000至2万令吉不等，而该俱乐部是象征式向3对新人收取各500令吉费用，至于其他经费则是俱乐部对外向国州议员和商家筹款赞助。

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“这是俱乐部首办集体结婚仪式，这也是为了减轻贫困村民举办婚礼的费用。”

波各先那区国会议员拿督马夫兹也赞助2000令吉作为婚礼费用，且见证3对新人的婚礼。

阿迪娜和祖基菲里乘坐特制花车抵达婚礼现场。