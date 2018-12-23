农场18只被窃损失数万‧箭猪满身刺也敢偷！ 加地近日发生一起罕见的偷窃案，某农场内的18只箭猪一夜之间“不翼而飞”，损失高达数万令吉。

箭猪不挑食，喜欢吃水果或一般禽畜的饲料。（图：星洲日报）

（霹雳‧江沙22日讯）世界无奇不有，满身尖刺的豪猪也有人敢偷！

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加地近日发生一起罕见的偷窃案，某农场内的18只箭猪一夜之间“不翼而飞”，损失高达数万令吉。

遭盗走的箭猪体内植有辨认身份的晶片，毛贼如果转售其他农场，箭猪经过扫描后就可知道其出处，毛贼行径无所遁形。

每只价值数千令吉

农场主人沙克里对星洲日报说，前天中午他来农场巡视时，发现铁栏杆内的箭猪少了18只，心里顿时凉了半截，只好把剩余的箭猪转移到较为安全的地点。

他感到很心痛，自己辛苦饲养的箭猪就这样被匪徒偷走了。每只箭猪的价格数千令吉，它们当作上等肉类食用，每公斤批发价达到100令吉，如果在高级餐馆烹饪后，每公斤售价240令吉。

新加坡的一些富豪对箭猪肉趋之若鹜，其豪猪往往供不应求，一上市就获中间商抢著进货。箭猪可以活上20年，不过在商言商，箭猪通常长至8个月大时就可出货赚钱。

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“箭猪肉美味爽口，因此才会受到富人的青睐。”

饲养箭猪须申请执照

饲养箭猪须要向野生动物保护局申请执照，当局过后会发出为期3个月的野生箭猪捕猎准证，养主必须在所规定的3个月内进入森林逮捕野生箭猪饲养。

“箭猪并不挑食，它们喜欢吃水果或一般禽畜的饲料，家里的剩饭剩菜它们也照吃不误，所以饲养过程不会太难。”

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他说，成年母箭猪一年可以生2次，每次大概生3只箭猪。只要细心照顾下多数会开枝散叶，甚至可发展到数十只的规模。

他已经向警局报案，希望警方能根据案情顺藤摸瓜追踪到遭盗走的箭猪，保住自己的心血。