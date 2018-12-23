伟特“家文化”环保理念管理．工业节能减碳做出表率 一间“硬邦邦”的国际精密科技机构，由老板娘采用柔和的 “家文化”和绿色环保理念来管理，员工的好福利也让这家本地公司成为求职者向往的职场。

ViTrox员工实行自供自给的种菜计划。 （图：星洲日报）

（槟城．威南21日讯）一间“硬邦邦”的国际精密科技机构，由老板娘采用柔和的 “家文化”和绿色环保理念来管理，员工的好福利也让这家本地公司成为求职者向往的职场。

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峇都交湾一间拥有500多名员工的伟特机构 ViTrox，冷冰的仪器生产部背后，是用“家文 化”和绿色环保的行政管理信念，厂房采用绿 色、太阳能和自然采光建材，自辟有机菜圃并提 供员工免费中餐，成为槟州工业节能减碳的表 率。

伟特机构主席暨首席执行员朱振荣（右一）与徐钡芬 （左二起）、萧国栋及黄嘉钦（左五）陪同吴俊益（左四） 一行人巡视其公司员工自供自给的各种蔬菜。（图：星洲日报）

给员工自由活动空间

这家生产自动电路板视检系统（ABI） 和X光检测系统（AXI）的高科技机 构，坐落在峇都交湾新工业区，今年7月建竣 启用。办公楼像中国福建的圆形“土楼”，中 间是一个露天草坪，从高空鸟瞰下来，整个工 厂的建筑造型像一个眼球。

伟特生产的是高端科技产品，但在人事管 理和建筑方面柔和人心，除了绿化环境和照顾 员工健康和福利，也给员工自由的活动空间， 不强迫他们“绑死”在办公桌上，体现了现代 企业文化的管理方式。

据说，目前伟特一有空缺，应征者非常 多。一个空缺最少有30多人面试竞争，而考获 一等学位的大学生，也未必会被录取。

在伟特可以学习到礼貌鞠躬的文化。（图：星洲日报）

徐钡芬： 新厂房30%绿色建材

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伟特机构企业人文与环境建设主管徐钡 芬说，该公司的新厂房30%是有认证 的绿色建筑材质、可回收的建筑废料、可透气 的地砖，特点是通风和自然采光，所以白天很 少开灯。

除了太阳能供电和自然采光，这家工厂也 收集雨水循环再用，灌溉农作物，有机菜圃内 的生态系统，是厂内工程师上淘宝买工具设计 的。

伟特机构内特设的V CAFE 典雅舒适，价格很优惠，员工要喝咖啡得自己泡。（图：星洲日报）

厂房明亮通风干净有致，工程师工余种 菜，吃饭得自己洗碗，工厂像一个大家庭。

伟特机构创设这十多年来，工程师从零开 始设计和开发软硬体机械，80%的产品销售国 外，员工500多名，70%是工程师，来自中国、 台湾及菲律宾等各国；10%是技术员，20%是 管理层。该公司没有操作员，全部由机器取代 劳工。

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V Cafe每天提供新鲜水果，但员工必须自己洗切榨果汁，喝完要自己洗杯。（图：星洲日报）

让职员自己管理自己

徐钡芬认为，职员都有高学历，有自己的想法理念，不能用机械式的管理方 式，所以她决定以人文与环境、以及爱心来管 理，让他们自己管理自己，只有这样才可以营 造一个好的工作环境，让他们有家的感觉。

“所谓人文的方式，是管好他们的身、 心、灵，这其实很难。食堂要有营养健康的食 物，我们也要有运动场，除了生活起居和关 怀，礼仪也照顾到，有5年资历的我们会请裁 缝师来为他们定做西装，教他们茶道，让他们 出去能代表个人和公司的形象。”

她推崇素食是基于环保和健康，为了让员 工爱上素食，该公司专地聘请2个得奖的厨师 来掌厨，有二三十名志工团队到厨房帮忙。

蔬果成熟了，员工自己采摘，不假手于人。（图：星洲日报）

素食餐蔬菜自己种

伟 特机构内的 食堂一周4 天免费供应 素食餐，蔬 菜都是工程 师员工自己 亲手所种 的，生态菜 园内种了30 多种水果和 蔬菜，菜种 多了员工自 己卖菜，售 价比外面的 有机菜便宜 很多，以此 鼓励员工把 菜带回家。

工厂 内特设一间 V C A F E， 咖啡和日用 品的价钱都 比外面便 宜，但员工 得自己泡咖 啡，自己切水果，喝完 自己洗杯。

不论身分职位，全体职员都要亲手栽种。（图：星洲日报）

推动人文管理能延续物命

徐钡芬强调，推动 这样的人文管理 方式，能够延续物命，即使 是一棵树，一块草地都不会 浪费。在垦地建工厂时，草 皮和树木保留下来捐给了学 校。

她说，公司有一个二手 货仓，员工把很少用的东西 例如衣服、包包和电器捐出 来寄卖，所得款项大多用来 做慈善。

该公司也不会花费太多 钱办年终宴会，表演项目都 是员工自己呈献的，服饰则 都是在二手衣仓物色或改造 再用的。

用餐完毕，要自己洗碗，这是ViTrox的文化。（图：星洲日报）

要被肯定就要为别人着想

徐钡芬本身是慈济志 工，她是在台湾慈济医院看 到不一样的价值，决定留在 公司用人文管理人尽其材， 并用5年时间组织志工团队。

她说，你要被人尊重就 要付出，你要被肯定就要为 别人着想。每个人的专长不 一样，但她自认没有什么专 长，只是把对的人放在对的 地方，发挥出来的力量让别 人受惠。

吴俊益建议提升为工程与科技大学

武吉淡汶区州议员吴俊 益高度表扬该公司是 本地高科技工业的先驱，并建议 他们将现有的训练与培育中心提 升为工程与科技大学，培养更多 机械、电子及软件等工程师。

吴俊益日前带领陈楚汉、 校长李巧鸾以及助理参观伟特集 团的绿色管理取经。

他说，峇都交湾新厂房在 今年7月23日启用后，伟特科 技可以领航塑造工业4.0的生态 链。

峇都交湾的伟特机构注重绿色和自然采光建材，建筑造形像一个眼球。（图：星洲日报）

应扶持周边中小企业

伟特科技除了供给周边厂 房自动化设备的需求，应该扶持 更多周边中小型企业的生产厂家 和供应商。

吴俊益说，大学可以依据 美国加州矽谷史丹佛大学的模 式，让峇都交湾和峇六拜的高 科技工厂和企业共同设立与操 作，让大学生求学期间可以实用 学习和毕业后继续在这个工业生 态链工作。

“伟特科技的节能与减排 的创新厂房符合峇都交湾低碳城 市的概念，值得周边工厂与商业 地产的仿效，以便共同塑造精明 与低碳的城市。”