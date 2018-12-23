李群熙‧蔡添强和他的狱中故事 他敢于向腐败的政权和极端种族主义及宗教主义说不、敢于走上街头，与红头兵面对面抗衡、敢于为了一个理念坚持到底，所谓舍得一身剐敢把皇帝拉下马，绝不退缩。

蔡添强是我国政擅上一名几乎是妇孺皆知的人物，他之所以会在很年轻时便声名鹊起，靠的是一个“敢”字：他敢于向腐败的政权和极端种族主义及宗教主义说不、敢于走上街头，与红头兵面对面抗衡、敢于为了一个理念坚持到底，所谓舍得一身剐敢把皇帝拉下马，绝不退缩。

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现年55岁的他，出生于马六甲一个中等阶层的家庭，父亲是南大毕业生，现仍健在，他则毕业于澳洲悉尼新南威尔斯大学。

1999年，36岁时，参与创建“国民公正党”（2003年易名为“人民公正党”）与安华等人掀起“烈火莫熄”改革运功。2008年全国大选胜选，2013年成功连任，可惜于今年509大选时，被无理剥夺参选资格，唯在党内仍倍受器重，现为公正党副主席。

6年前，他出席净选盟和平大集会时被捕，2014年被判监禁一个月，不服，上诉，唯于去年9月，主动撤销上诉，当天，即被关进加影监狱服刑。他亦曾于2001年在内安法令下被关2年。

他在撤销上诉的自辩陈词中说：“如果改变腐败制度的代价是坐牢，我坦然接受，但并不等于我承认犯罪，相反的，犯罪的是政府。牢狱之灾阻挡不了我们继续在改革斗争的路上前进。”

今年5月，大选前夕，他把去年在狱中一个月的经历和感悟结集成书，取名《加影自由刑》（下简称《加》书），本月15日，到柔州老友会会所与大家分享坐牢“心得”。

《加》书最引起我的关注的是，他在黑牢中，阅读了《圣经》、《古兰经》，《老子》，《孟子》，《曼德拉演讲集》等书。有一次，某狱官问他有没有宗教信仰，他笑而不答。姑且不论他有没有宗教信仰，然而：单从他阅读的书籍中，我们除了知晓他博览群书及中、英、巫几种语文了得外，更领悟到他胸襟开阔，既读《圣经》，《可兰经》，还看四书五经，容得下各种宗教，哲学思想的交融。同时，他亦是个艺术天份极高者，用铅笔画了很多监狱素描，惊动营方。又利用吃剩的面包捏成很多雕塑。《加》书封面的画像正是他自己的杰作。

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狱中，他接触很多狱官、狱卒和囚犯。他说，狱卒也和常人一样，抱怨生活消费指数不断上涨，他们相信这与腐败的执政有关。

添强是个坚强的人，他因穿拖鞋跑步弄伤脚，只好赤着脚运动。“我把赤脚走在柏油马路上当作是脚底按摩，把布满石子的路当成另类的足底穴位按摩，一开始很痛，但我尝试忍着痛去适应它。

最后谈他对“自由”的诠释。他认为，每个人都生活在有形或无形的铁窗下。没有绝对的自由，却有相对的自由。

囚犯被锁在牢房内，失去自由，可是，他说，我可以在6尺大的囚室内，做我要做的事情，我依然能对自已的生活，生命，做出选择，你可以把我关进牢房，限制我公开发表言论，但不能阻止我心里诅咒贪污腐败滥权的行为。

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只要不放弃，命运还是掌握在自己手上。