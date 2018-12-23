何倩仪‧网红 我有在网络上看留言的喜好和习惯，特别是针对时事新闻的留言，这样可以观察到民众对有关新闻的看法，也可以知道人们对时事的认知程度。

这个年代，只要大众喜欢，大家都愿意埋单，任何人在瞬间也能成为人人追捧的网红。

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我有在网络上看留言的喜好和习惯，特别是针对时事新闻的留言，这样可以观察到民众对有关新闻的看法，也可以知道人们对时事的认知程度。

最近在一个脸书专页中发现一名网民，他总是在有关专页的小编上载新闻帖子后，第一时间抢先留言，即使他不是第一个留言的网民，他的留言依然获得最多最热烈的“赞”。

在好奇心作祟下，我稍微搜索了他的脸书资料，一如所料，他的资料看来是“无厘头”的，如职业是在微软“洗碗”、学历是哈佛学院“神经科”，尽管如此，依然吸引不少人的追捧。

俗语有说“鎗打出头鸟”，这人一直遭到网民的人肉搜查，许多人很想知道他本尊到底长成怎样，但至今仍是一个谜。

“喜欢”他的网民甚至追随他的脸书户头及加他成为朋友，为的就是看他在脸书上，针对每一则时事新闻帖子，写上风趣幽默和一针见血的留言。

当然人红也有个中的原因，他受到欢迎是因为很会运用广东话来留言，他看似对时事保持著独特的个人见解，每句留言搞笑之余也有点道理，无不让人拍手叫绝。

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他被网民称为新派时事评论员，因为不像一般时事言论员般正经八百，看过他留言的人都会心一笑，然后觉得说的“道理”好像头头是道，这就是网红的魔力。

网红魔力无限大，但深切希望他们可秉持社会责任，不要随便“荼毒”崇拜他们的网民。

最近发生网络红人代言的产品使用后产生反效果的投诉，在警惕著透过网络销售产品的网红们，务必也要自己先了解产品的安全性和认证。

做一名对社会负责任的网红，当一名受人尊重的网红，比起数以万计的“追随”人气来得更重要。