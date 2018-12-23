邱英志娘惹糕饼中心多样化选择‧娘惹糕点好看又好吃 相信许多爱吃娘惹糕点的怡保人，对位于怡保兵如港的邱英志娘惹糕饼中心不会感到陌生，超过30款多样化的糕点，颜色缤纷亮丽，香甜又软糯，不只很吸晴，也很可口。

金黄色的木薯糕是最讨喜的糕点，烘得外层焦黄芳香，虽然制作工序多，但因需求量高，每天都有供应。（图：星洲日报）

相信许多爱吃娘惹糕点的怡保人，对位于怡保兵如港的邱英志娘惹糕饼中心不会感到陌生，超过30款多样化的糕点，颜色缤纷亮丽，香甜又软糯，不只很吸晴，也很可口。

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娘惹糕最大的特色是颜色艳丽，口感软糯，一些糕点因取用植物如班兰叶、蝶豆花的汁液来为糕点上色，形成艳丽的色彩和结合了香料和椰浆而散发阵阵迷人香气。

邱英志娘惹糕饼中心已开店29年，糕点每天新鲜制作，店内常飘来一阵阵迷人的糕点香气。这里的糕点有木薯糕、烧饭（Rempah Udang）、打楠糕、九层糕、蓝花沙谷米糕、红豆糕、珍珠糕、杯仔糕、红菇、芋头糕、麻芝等，还有炸煎堆、炸芋丸、炸虾饼、炸年糕、面包、寿桃等，琳琅满目。

79岁的任丽云表示，糕饼店是他的丈夫邱英志创办，当年丈夫的公公婆婆和父母都是做糕点为生，早前在金宝路和兵如港做糕点，然后交给印度人以挑担方式售卖娘惹糕，后来才搬进店里经营。

木薯糕烧饭受欢迎

她把手艺传授给儿子和媳妇，四代人都是做糕点为生。媳妇阮馨萍表示，大多数糕点都是每天以手工制作，边做边卖。通常在下午3时许，大部份的糕点已出炉了，现场可以看见各式各样的糕点，有批发也有零售。

“我没有认真算过我们每天制作多少种糕点，大约有30多种吧！比较受到食客欢迎的糕点是木薯糕。每天制作约10托木薯糕，这也是最多工序的糕点，要去皮要刨成泥，加入椰浆再烤熟，烘烤出来会比较香。另外，我们的‘烧饭’（RempahUdang）也很热卖，以糯米包著炒香的椰丝和虾米，带有香辣的参峇味，用香蕉叶包好后再放进锅里炒香，当香蕉叶的香味融入在糯米饭内，更添诱人风味。”

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她说，由于大部份娘惹糕都有加入椰浆，因此在出炉后24小时内必须吃完，不宜久存。

邱英志娘惹糕饼中心

地址：44, Jalan Tokong, 31650 Ipoh, Perak.

电话：05-253 4386

营业时间：上午9时至晚上8时(每逢星期日休息)

价格：娘惹糕从60仙起

五彩缤纷、颜色诱人的娘惹糕点，不只闻到糕点的香气，吃到嘴里感受到那甜润绵密的滋味。（图：星洲日报）

五彩缤纷、颜色诱人的娘惹糕点，不只闻到糕点的香气，吃到嘴里感受到那甜润绵密的滋味。（图：星洲日报）

这是两种色泽的“杯子饭”，颜色很讨喜。蓝色是采用蝶豆花汁上色，而绿色则是班兰叶，带有阵阵的班兰与椰浆香，果然是香甜又可口。（图：星洲日报）

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有香甜娘惹糕，也有脆口炸年糕、炸煎堆、炸芋丸，可满足顾客想吃多样小食的要求。（图：星洲日报）

传统的花生内馅“麻芝”（麻糬），软嫩而有黏性。（图：星洲日报）

阮馨萍：各式各样的娘惹糕点，每一款都是精心制作。（图：星洲日报）