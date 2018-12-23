法甲‧姆巴佩关键进球‧圣杰门小胜南特 凭借姆巴佩的全场唯一进球，巴黎圣杰门主场以1比0小胜南特，扩大了领先优势。排在积分榜最后两位的球队上演保级大战，摩纳哥主场0比2不敌“副班长”甘冈。

两天前度过20岁生日的姆巴佩打入本赛季个人联赛第13粒进球。（图：法新社）

（法国‧巴黎23日讯）法甲联赛22日进行了第19轮的九场比赛。凭借姆巴佩的全场唯一进球，巴黎圣杰门主场以1比0小胜南特，扩大了领先优势。排在积分榜最后两位的球队上演保级大战，摩纳哥主场0比2不敌“副班长”甘冈。

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巴黎圣杰门之前两个周末的比赛均出于安全考虑被延期进行。此前有伤在身的巴西球星内马尔提前进入假期模式。坐镇王子公园球场的“大巴黎”曾在第58分钟由德拉克斯勒打入一球，但主裁判经过视频助理裁判（VAR）系统确认进球无效。

两天前度过20岁生日的姆巴佩成为关键先生。第68分钟，迪马利亚开出角球后，姆巴佩后点垫射入网，打入本赛季个人联赛第13粒进球。此后迪马利亚还有一脚射门击中横梁。

巴黎圣杰门获胜后积分达到47分，得以在冬歇期前国内赛事保持不败。由于位列第二的里尔主场1比2不敌图卢兹，“大巴黎”少赛两场的情况下领先里尔13分。

同样力争欧冠席位的里昂与蒙彼利埃正面对抗，两队战成1比1后各取一分。里昂依旧以2分优势排在蒙彼利埃之前，占据积分榜第三。

法国前球星亨利执教的摩纳哥表现难有起色，依靠图拉姆与鲁斯的进球，甘冈从客场全取三分。身为2017年法甲冠军的摩纳哥仅积13分，比排名倒数第一的甘冈高出2分。

其他比赛中，昂热1比1战平马赛，兰斯与凯恩2比2握手言和，雷恩4:比大胜尼姆，圣埃丁3比0击败第戎，斯特拉斯堡2比0战胜尼斯。

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本轮法甲最后一场比赛23日将在波尔多与亚眠之间进行。（新华社）