隔开卖猪肉鱼菜5年．拆围墙2巴刹通了 保阁亚三猪肉巴刹与卖鱼菜巴刹之间围墙的2扇通门，在被封掉5年余后，今日终于打开，以方便居民往来购物。

保阁亚三售卖鱼菜的巴刹与卖猪肉巴刹间隔了一道围墙，围墙的左及右有2个通门。（图：星洲日报）

（霹雳．太平22日讯）保阁亚三猪肉巴刹与卖鱼菜巴刹之间围墙的2扇通门，在被封掉5年余后，今日终于打开，以方便居民往来购物。

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这2个位于猪肉巴刹及卖鱼菜巴刹之间的通门， 于2013年7月初被太平市议会以砖块封掉，当时曾引 起小贩及居民的联署签名请愿，但通门仍然被封掉。

509希盟执政后，太平市议员提出此事商讨，过 后市议会同意把通门拆除，而2个通门今午由太平国 会议员郑国霖及保阁亚三州议员廖泰义主持“拆墙” 仪式，并由工作人员把堵住居民往来多年的砖墙拆 除，还原了原有的宽约3尺，高约6尺的通门。

被封掉超过5年的通门，终于打开了。（图：星洲日报）

刘长一：方便居民穿梭2巴刹

市议员刘长一受询时表示，重新打开2道通门是太平市议 会的决定，主要是方便居民穿梭在2个巴刹之间购物。

他说，保阁亚三巴刹建立已有数十年历史，卖鱼菜及卖猪 肉巴刹一直以来都处在同一个大巴刹当中，2个巴刹之间拥有2 个通门，方便市民往来买鱼菜及买猪肉。

“不过，这2个通门在数年前被市议会封掉，引起小贩及 顾客的不便。有鉴于此，市议员把此事提出商讨，过后市议会 决定把2个封掉的通门打开，恢复2个巴刹间过去的原状。“

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廖泰义：“封门”买菜不方便

廖泰义表示，其服务中心常接到通门被封后造成居民买 菜时不方便的投诉，因此据情向太平市议会反映。

他说，这种情况在雨天更为麻烦，因购物者要走出巴刹，再 走到另一个巴刹，加上地面湿滑，对上了年级的居民非常危险。

“市议会在接到投诉后派员进行研究，过后决定把通门打 开。”

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陈永华：无敏感问题

在保阁亚三猪肉巴刹营业了40 年的猪肉贩陈永华说，2个巴 刹间的通门打开，除了方便居民往来购 物，也仿如打开了居民间的隔阂。

他说，该巴刹的经营模式数十年 如一日，但数年前市议会强行把巴刹间 的通门封掉，除了对小贩及居民带来不 便，仿佛在居民之间堵了一道墙。

“2个巴刹间的通门被封掉后，居民 到巴刹买鱼菜或买猪肉后，必须绕圈子 走出巴刹到另一个巴刹，无法使用通门 直接往来，浪费时间及精力。”

陈永华说，此外，由于巴刹外没有 遮盖，在下雨时人们必须冒雨出入巴刹 买菜及买猪肉，构成了极大的不便。

他说，通门被封后也造成猪肉贩 的生意下跌，因为人们宁愿转到巴刹外 购买猪肉，也不愿绕圈子到猪肉巴刹买 肉。

他表示，穆斯林极少到保阁亚三巴 刹买菜，因此敏感的问题其实不存在。

连家荣：促进生意

炒粿条小贩连家荣对于通门打开 了感到高兴，因为这也方便小 贩往来2个巴刹之间，可以促进生意。

他说，当通门打开后，居民可从巴 刹的前门走到后门，或后门走到前门， 完全通行无阻。

“2个通门其实不必封掉，因为这种 情况已存在数十年，也没有引起居民的 不满。目前恢复了原状，相信所有到巴 刹买菜者都会赞好。”