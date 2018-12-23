曾被邀深夜研究吻戏·张卫健回绝背后原因超赞！ 53岁港星张卫健最近出演《大帅哥》引起话题，日前受访时坦言曾收到女星暧昧暗示，邀他“深夜研究吻戏”，他指自己并非圣人，不一定能把持住，因此他只能自我管束严格，尽量回绝，不让自己有对不起妻子的机会。

（图：截图）

（香港23日讯）53岁港星张卫健最近出演《大帅哥》引起话题，日前受访时坦言曾收到女星暧昧暗示，邀他“深夜研究吻戏”，他指自己并非圣人，不一定能把持住，因此他只能自我管束严格，尽量回绝，不让自己有对不起妻子的机会。

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张卫健与小9岁的张茜相爱18年，是圈中出名的“爱妻号”。日前他接受媒体专访时称，自己与《大帅哥》饰演“狄奇”的相同之处是永不放弃、充满信心、从一而终”。

他表示自己最自傲的地方，就是在感情方面始终零绯闻，并指私下并不属于“妻管严”的类型，“但是我自己管自己挺严格的”。

张卫健与老婆张茜相爱18年。（图：微博）

被问如何避免绯闻上身，张卫健表示人难免有七情六欲，偶尔也会有想入非非的时候，“不要踩地雷的方法就是不要给自己机会、不要给人家误会”，所以自己的工作人员全选男生。

张卫健坦言自己曾收过暗示或深夜聊剧本邀约，但他总会以：“明天见明天见！”来推搪。

倘若真有女星邀约他深夜研究吻戏，张卫健说：“如果我真的去了，一男一女在一个房间里面，我真不是圣人。”无法确定自己能不能把持住，只能杜绝任何机会：“不要让自己有做对不起妻子的事吧，”相信这是重要的婚姻相守之道。

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