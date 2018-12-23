林亚阳：盼政府应对提升技能‧助低薪工人改善收入 峇株巴辖机器厂商会会长林亚阳希望政府推出一系列有效的应对措施，协助低薪工人通过提升技能改善收入，同时吸引人才回流。

高志财（中）代表峇株巴辖机器厂商会，颁发服务奖给为服务多年的理事。（图：星洲日报）

（柔佛‧峇株巴辖22日讯）峇株巴辖机器厂商会会长林亚阳希望政府推出一系列有效的应对措施，协助低薪工人通过提升技能改善收入，同时吸引人才回流。

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他说，除了对新政府施政和经济环境不明朗感到的不安，同业还面对技术性劳工短缺的问题，因为要培养技术员工是很困难的事，加上聘请外劳诸多问题，要招聘到称职的员工并不容易。

他昨晚在商会举行的庆祝成立45周年纪念及筹募扩建会所基金晚宴上，发表上述谈话。

致力提升厂商会员福利

同时，他也提到，尽管面对诸多挑战与艰辛，商会会还是持续努力提升会员的福利，例如为会员申请技术文凭、帮助成绩不达标或有兴趣的学生申请进入创世纪技术学院、多次带领会员参加机器展览会等，并且努力转型和改革。

他呼吁全体会员以积极的心态，力争上游面对竞争，并希望所有理事无私付出及保持团结、会员支持与配合，把商会发扬光大。

他也提到商会于1993年买下现有会所，并于2013年向市议会买下会所旁的空地，目前理事会急需25万令吉扩建会所，希望各界慷慨解囊，协助商会筹集足够的基金推动发展。

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晚宴邀请马来西亚机器厂商总会会长拿督杜元成主持开幕，他表扬商会照顾会员福利，并希望同业在这经济放缓的时刻，互相照顾和扶持，携手度过难关。

高志财：峇优越地理位置前景佳

较早前，商会会务顾问拿督高志财也在致词时，分享商会一路走过的岁月，包括当年协助同业搬迁到工业区、向当局争取将征收销售税的年度营业额从50万令吉上调到100万令吉等。

他呼吁同业鼓励年轻人加入，并指峇县作为柔佛州第二大城镇，有大约50万的人口，加上有位处柔中的优越地理位置和各行业蓬勃发展，还是有相当不错的市场前景。

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林亚阳（左二）颁赠水果礼篮给颜碧贞，晚宴筹委会主席周金福（右二）颁赠水果礼篮给杜元成；左一总务庄俊汉，右一财政吴国明。

颜碧贞：探讨吸引更多人留驻峇

柔佛州议会副议长兼帆加兰州议员颜碧贞认为，峇株巴辖具备地点绝佳、人口众多、各种制造业接连崛起、盛产蔬菜水果及拥有多座神庙可发展人文旅游的优势，如何突破困难将所有特色串联在一起，以吸引更多人留驻，很值得大家共同探讨。

提到现在有越来越多年轻人愿意回流家乡，她也鼓励厂商紧跟时代步伐，不断引进技术为年轻人提供发展平台，并表示希盟政府很愿意在这方面与厂商交换意见，共同推动经济发展。

另一方面，她强调行动党始终坚持原则，希望前朝政府的国阵和巫统能成为强而有力的反对党，不让国会沦为议言堂，这样才能起到制衡作用，让国家朝往更好的方向发展。

对于行动党受质疑变成“第二个马华”，她要求人民一起监督行动党，并指行动党不会为了一时的权益而放弃当初的目标，即建立一个不分种族的团结国家。