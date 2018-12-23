沈欣颖‧突如其来的废死 希盟政府在新上任的数个月后，突然提出废除死刑法案的打算，引起举国关注，课题持续在我国燃烧。

希盟政府在新上任的数个月后，突然提出废除死刑法案的打算，引起举国关注，课题持续在我国燃烧。

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针对这个课题，大家都各持己见。

除了人权主义者们的大力支持和赞同，表示需给予犯错的人一次改过自新的机会，且提倡尊重人权。另一方面，不少受害家属一个个站出来，距事件后，再次曝光在媒体的镁光灯下，盼为受害者讨回一个公道。

我虽理解各方都有各自的立场和想法，但根据新闻报道在普遍上来看，反对废死的声浪较赞同的更强大。

数宗轰动全国的强奸谋杀案：25岁的朱玉叶，17岁的郭婉晶，以及15岁的动漫少女迷吴易甜等的家属，在案件发生后，苦等了多年才让罪犯被判死刑，付上代价。

对于这晴天霹雳的消息，受害者的亲人召开新闻发布会吐露心声表示失望，且都希望还受害者们一个公道，至少不要在罪犯们已经宣布被判死刑的时候，让他们再次跌入谷底，承受第二次的打击。

根据新闻报道，三名受害者的家属，准备向首相敦马哈迪及国会提呈备忘录，表达他们“反对废死”的立场。

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事发当时的受害者亲人，除了应对媒体接踵而来的问题、他们还需面对大众的舆论及查案官的审问，这些就像是一把锋利的刀子一次次刺进他们的心，足以让他们心力交瘁。

他们为了为受害者讨回公道，到处奔波、穿梭在一个部门又一个部门间，多少个不眠的夜，脑子反复重现孩子受害的画面。

这一切都是其他人无法感同身受的，就好比四肢健全的人，无法理解残疾人士的不便。我们势必也无法明白失去亲人的心情，尤其受害者不少受到心理及生理上的侮辱及残害。

一篇篇让人看了不寒而栗的新闻，在仍保有死刑惩罚的马来西亚，都不少发生。

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至少在新政府未提出废除死刑的法案前，身为国人的我们，对法律的保障还存有一丝希望。

政府应全方位的对废死进行研究和考量，废除死刑后，是否会增加罪案率，抑或取消死刑后，会有任何替补的方案。

身为女性在阅读一篇篇受害的新闻，仍会担心自己是否将成为下一名无辜的受害者。

但愿希盟政府能够听取民意，做出慎重和全面的考量后，才做出对所有国人最公平及友好的决定。