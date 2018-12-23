特色餐饮颠覆传统．圣诞大餐美味吸睛 踏入充满庆祝圣诞节氛围的12月，耳边传来商场悦耳的圣诞歌，进入眼帘的浪漫的圣诞装饰，西餐或中餐厅的业者亦绞尽脑汁，配合佳节来临推出一系列吸睛的餐饮，让民众 大饱“口眼耳福”。

斯特凡：餐厅将在24及25日推出圣诞套餐。（图：星洲日报）

（柔佛．新山22 日讯）踏入充满庆祝圣诞节氛围的12月，耳边传来商场悦耳的圣诞歌，进入眼帘的浪漫的圣诞装饰，西餐或中餐厅的业者亦绞尽脑汁，配合佳节来临推出一系列吸睛的餐饮，让民众 大饱“口眼耳福”。

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顾客踏进餐厅就能感受圣诞气氛。（图：星洲日报）

星洲日报《大柔佛》社区报走访新山 几家富有圣诞气息及推出圣诞餐饮的餐厅， 让业者们向读者介绍业者精心推出的菜单， 与顾客们一同欢庆圣诞。

圣诞套餐包含了1道开胃菜、2道主食及1道甜品。（图：星洲日报）

斯特凡：保加利亚风味圣诞餐

位于浩然山庄的一家保加利亚餐厅业者 斯特凡（56岁）透露，该餐厅将会在平 安夜（24日）及圣诞节（25日）当天推出圣诞晚 餐。

“具有保加利亚传统风味的圣诞套餐，主要 包含了1道开胃菜、2道主食及1道甜品。”

以养生火锅为主的日式主题餐厅。（图：星洲日报）

他说，开胃菜使用鸡尾酒烹煮虾，再淋上自 制的奶油辣根酱。在主食方面，顾客们可从3道佳 肴中任选两道，其中有新山最好的和牛排、牛肝 菌烩饭配上顶级白松露及烤鲈鱼，还有苏菲亚甜 品三重奏，包含巧克力布朗尼、酥饼（Baklava） 及红酒炖梨。

“除此，我们还有另两家以意大利餐点 及墨西哥餐点为主的餐厅也推出圣诞餐。”

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人参童子鸡火锅套餐。（图：星洲日报）

叶京桦：童子鸡料理取代火鸡

为主的餐厅，颠覆了以往人们对于 圣诞节必有“火鸡”的想法，使 用“童子鸡”烹煮出“干”与“汤”的料 理，以满足顾客们的味蕾。

业者叶京桦（39岁）受访时透露，市 场上通常都在圣诞节推出火鸡套餐，过去 曾接获顾客们的回馈反应，由于火鸡的肉 质较粗，因此才选用肉质较嫩及口感好的 童子鸡作取代。

他表示，今年所推出的“童子鸡 主题”料理，包括了人参童子鸡火 锅及火辣辣童子鸡。

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火辣辣童子鸡。（图：星洲日报）

他说，年尾入冬是人们 进补的最好时间，在这 道菜肴中加入了养生概念，利用多种类 的药膳，包括当归、北芪、党参、枸杞 子及淮山等，熬制4至5个小时。

“火辣辣童子鸡”则是将童子鸡油 炸，再淋上特制的韩式特辣酱，再配上 香脆的炸马铃薯块及枝豆，这一道中西 合拼的料理，相信会深受爱吃辣的顾 客欢迎。“

叶京桦：以童子鸡取代火鸡。（图：星洲日报）

他表示，他们正研发另一道 奶盖火锅，这道菜则是配上五花 肉。至于饮料方面，将会为奶 盖茉莉绿茶及小麦草口味 饮料。

罗佩瑄：一系列特调饮料 将在整个12月份推出。（图：星洲日报）

罗佩瑄：推出5种特调饮料

和丽园一家咖啡馆的业者罗佩瑄（25岁）受 访时透露，他们在圣诞佳节时，主要专注 推出圣诞饮料特调的咖啡馆。

“色彩惊喜”（Colourful Suprise）融合青、蓝及黄色。（图：星洲日报）

她说，今年的圣诞共推出5种的饮料特调，这一系列 的饮料特调将在整个12月份推出，其中最受顾客们欢迎的 是精心调配，在饮料中加入啤酒、鸡尾酒及黑啤酒等的2 种酒精饮料。

偏甜的饮料，喝出泡泡糖的味道。（图：星洲日报）

她表示，黑啤酒特调的饮料麦芽口味特别浓厚，为 了不让饮料因加入黑啤酒喝起来太苦，还特别加入了爆米花的糖浆，让饮料苦中带甜。

取名为“圣诞树”（Christmas Tree）的特调饮料，带出了酸与甜融合的味觉享受。（图：星洲日报）

“其他特调的饮料中加入了水果糖浆的成份，因此 味道都偏甜和带点酸味，我们利用不同的颜色搭配，让饮 料看起来更加吸睛。”

加入酒精的特调饮料，相信不论男女都会喜爱。（图：星洲日报）

她强调，该馆保坚持创意和心思的信念，希望推出 的餐饮一年比一年更好。