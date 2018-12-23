廖彩彤：3月前完成考核‧剔除未达标民宿 柔州位于甘榜和垦殖民区的民宿共有24个。州政府正考核现有民宿，以确保有关民宿能为游客提供干净卫生的住宿环境，让游客感到安全与舒适。

廖彩彤（右三）与巫印裔居民一同搓汤圆，同庆冬至。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山22日讯）柔佛妇女发展及旅游委员会主席廖彩彤透露，州政府计划在明年3月之前，完成考核与过滤现有乡区民宿的工作，把未达标的乡区民宿从名单中剔除。

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廖彩彤今早受邀到新山至达城的塔谢64路组屋区，为该区回返校园活动主持开幕礼后，召开发布会这么表示。

廖彩彤在发布会说，柔州位于甘榜和垦殖民区的民宿共有24个。州政府正考核现有民宿，以确保有关民宿能为游客提供干净卫生的住宿环境，让游客感到安全与舒适。

她表示，据初步调查，一些民宿经营得并不好，有待提升。另外，州政府也在考虑是否增加州内乡区民宿数目。

为更好地照顾中下阶层居民，塔谢64路区组屋民众会堂办公室将于明年1月开放让组屋居民学生补习班使用。

塔谢64路组屋游乐场维修

另一方面，针对至达城塔谢64路组屋区的情况，廖彩彤说，她今年拨出2万令吉拨款给此区提升儿童游乐设施。有关工程已完成，由于拨款金额有限，主要着重在更换已损坏的设施。

她继说，该组屋区居委会推动的学生补习活动，常年在组屋底层进行，环境较不理想。

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补习活动迁至民众会堂

她透露，在各相关单位合作下，从明年一月开始，学生补习活动将迁至组屋区民众会堂办公室进行，让学生可在较舒适地方上补习课。

她认为，通过课业补习，可提升贫寒学生的成绩，学生学有所成，长大后将能获得一份好工作，如此才能真正协助贫寒家庭，改善贫穷问题。

她表示，前朝政府过去将有关办公室作为活动用途，如今希盟政府执政，为更好地照顾中下层居民，办公室也开放让组屋居民学生补习班使用。

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塔谢64路组屋区回返校园活动于周六早上举行，受惠学生共75人。

邱志坚：75学子获购物券

为庆祝冬至的到来，在“回返学校活动”结束后，大会也特别安排搓汤圆活动，廖彩彤、联合置地城镇（UMLand）集团董事黄健光、巴西古当市议员邱志坚、胡洁熙携同各族居民一同搓汤圆。

三大种族同搓汤圆的场面欢愉融洽，有的友族居民还是首次搓汤圆。

另一方面，邱志坚受询时表示，今日共有75名学生获派发开学用品购物券（每人60令吉）和书包。

他指出，回返校园活动是由巴西古当市议会，以及联合置地城镇（UMLand）集团联办。

今早除了分发开学用品与购物券，让各族一同搓汤圆之外，巴西古当市议会也特别安排资源回收活动。

他希望居委会往后能使用资源回收取得的经费来发展社区，例如协助提升民众会堂办公室基设，或帮助当地贫病居民等。